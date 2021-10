Trieste, l'operatività del porto sta tornando a regime

L’operatività del porto di Trieste sta tornando a regime. Il traffico stradale - fa sapere l'Autorità portuale, con riferimento a dati aggiornati alle 18 - recupera già dal primo pomeriggio, dopo il blocco della viabilità gestito ieri dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza.

Grazie alla riapertura stamattina del varco 4, e al graduale via libera all’accesso dei camion, alle 17 il numero di mezzi transitati in totale per i gate 1 e 4 era di circa 3.500 veicoli, mentre ieri è stato di 2.000 veicoli nel corso delle 24 ore. Il rallentamento delle attività non ha interessato il traffico marittimo e l’operatività interna al porto: anche oggi come nel fine settimana, 11 le navi all’ormeggio, incluse le petroliere e le navi da crociera. Riaperto anche il traffico ferroviario con cinque treni manovrati nella prima mezza giornata di oggi da Adriafer.

Nessuna congestione delle attività al porto di Monfalcone dove le attività proseguono regolarmente.

Cresce esponenzialmente la richiesta di tamponi da parte dei lavoratori presso l’ambulatorio medico del porto nuovo di Trieste, attivato dall’Autorità di Sistema Portuale: dalle 50 richieste di venerdì scorso, si è passati a 200 tamponi effettuati al giorno. Per poter accogliere tutte le domande, si prevede di fare un servizio anche la domenica sera ed estendere l’orario attuale (6-10 e 18-21).