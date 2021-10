Trieste riferimento per eventi e congressi

Un selezionato gruppo di top manager delle più importanti agenzie e società di eventi italiane ed esponenti della stampa di settore è stato invitato dal Trieste Convention & Visitors Bureau per scoprire la città e le sue potenzialità di location ideale per eventi e congressi di successo.

L’educational, organizzato dal Trieste CVB, ha condotto i buyer tra le location congressuali della città come il nuovo Trieste Convention Center e il Molo IV in Porto Vecchio strutture di eccellenza per l’organizzazione di convegni. Inoltre, l’iniziativa ha permesso di mettere in risalto anche la straordinaria ospitalità di Trieste e l’ampia varietà di strutture con visite ed esperienze presso DoubleTree by Hilton Trieste, Hotel NH, Starhotels Savoia Excelsior Palace, Falisia Resort & Spa Portopiccolo e nel nuovissimo e prestigioso Grand Hotel Duchi d’Aosta.

Il viaggio è stato reso possibile grazie all’impegno del Trieste CVB e alla sua capacità di fare sistema a livello locale coinvolgendo gli operatori turistici della città che hanno dimostrato una grande reattività nel supportare il viaggio.

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFvg, il Trieste CVB, organismo neutrale e imparziale, senza scopro di lucro, ha l’obiettivo di sviluppare l’attività turistica e congressuale nel proprio territorio agendo come facilitatore nell’acquisizione di congressi, eventi e nell’attrazione di turisti.

L’itinerario ha inoltre incluso attività leisure, esperienze complementari che arricchiscono ogni evento congressuale a Trieste, come la visita al Castello di Miramare, Portopiccolo con la sua Marina e l’elegante porticciolo, e la straordinaria opportunità di ammirare la 53° edizione della Barcolana a bordo di un catamarano, perfetto esempio di team building all’aria aperta.