Trieste scende in piazza per Zeno D'Agostino

Hanno manifestato in piazza Unità d'Italia, a Trieste, per sostenere pubblicamente Zeno D'Agostino, destituito dalla carica di presidente del Porto dopo il pronunciamento dell'Anac. In tremila persone hanno manifestato per dire che il "presidente non si tocca". La manifestazione è stata promossa dai lavoratori portuali e dalle sigle sindacali e ha visto la partecipazione dello stesso D'Agostino che ha lanciato un appello all'unità, ribadendo la necessità di non creare divisioni e "usare il cuore e la testa".

Il 24 giugno prossimo, è attesa l'udienza al Tar del Lazio, dove è stato presentato il ricorso contro la decisione dell'Anac.