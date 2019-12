Trieste, valorizzazione del complesso Verdemare

È scattata l’operazione di valorizzazione sul mercato del complesso residenziale Verdemare nel cuore della città di Trieste. Aquileia Capital Services, che ha sede a Tavagnacco e che fa riferimento al gruppo americano Bain Capital Credit, attraverso la propria società Valery Reoco 2 ha infatti acquisito i 67 appartamenti e 346 tra box e posti auto ancora disponibili nel complesso realizzato nel 2014 in Campo Marzio.

L’obiettivo è doppio: attirare l’interesse di investitori locali, sia a scopo di residenza sia di messa a reddito, ma anche guardare a un pubblico più ampio. Trieste, infatti, negli ultimi anni sta riscoprendo il proprio ruolo baricentrico nell’ambito della Mitteleuropea, non solo in termini di logistica portuale, ma anche quale punto di riferimento per business e turismo da parte di austriaci, tedeschi, sloveni e altri mercati limitrofi. E in tale rinnovato ruolo la domanda di abitazioni, in particolare confortevoli e di prestigio come quelle di Verdemare, è tornata a crescere.

Il complesso è a destinazione residenziale e, oltre alla qualità degli edifici secondo i più moderni standard, racchiude uno spazio verde unico nella conformazione urbana della città. Conta in totale 180 appartamenti di varie metrature, con doppio affaccio, vista mare e parco interno, tutti dotati di ampie terrazze o giardino privato. Il luogo in cui sorge è poi strategico: in zona Campo Marzio, quartiere San Vito, vicino agli stabilimenti balneari, alla piscina termale, alla Sacchetta, ai più importanti musei, ai poli universitari e scolastici, si inserisce armoniosamente nella zona residenziale più qualificata della città. Le unità immobiliari, da monolocale a quadrilocale, vantano una classe energetica A+ e A e sono concepite con le migliori dotazioni impiantistiche e lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

Caratterizzante di Verdemare è indubbiamente il parco da 11mila metri quadrati, ovvero più della metà dell’area complessiva, realizzato al centro del complesso residenziale e a uso esclusivo dei condomini, che garantisce così la massima tranquillità e sicurezza di fruizione. Un vero polmone verde nel cuore della città storica.

Aquileia Capital Services attiverà a breve, grazie al partner Gallery Real Estate, un ufficio commerciale in loco a disposizione di tutti gli interessati e avvierà una serie di azioni promozionali anche fuori regione. Inoltre, ha attivato una partnership con lo studio di interior design Zinelli & Perizzi che presterà un servizio gratuito di progettazione personalizzata degli interni.