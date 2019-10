Trump annacqua gli amari friulani

Tra i prodotti enologici e dell’agroalimentare friulana a essere finiti nella black list dei nuovi dazi Usa sono solo i liquori. Come gli amari prodotti dalle nostre distillerie e che tanto successo stanno raccogliendo negli ultimi anni proprio nel mercato a stelle e strisce.

L’organizzazione mondiale del commercio ha riconosciuto il diritto degli Stati Uniti ad applicare questa contromisura per i sussidi elargiti da alcuni Paesi europei al consorzio Airbus. I nuovi dazi hanno un valore di 7,5 miliardi di dollari ed entreranno in vigore il prossimo 18 ottobre.

I distillatori friulani questa mattina leggendo la lista ufficiale hanno tirato un sospiro di sollievo leggendo che non compariva la grappa. Poco dopo, però, il sentimento è cambiato quando hanno scoperto che sono finiti nel mirino i liquori e tra loro quelli made in Friuli oggi tanto di moda (e quindi richiesti) negli States come gli amari d’erbe e le basi per aperitivi, che ora vedranno un aumento delle tasse doganali del 25 per cento. I produttori friulani sperano che la trattativa in corso tra Usa e Unione Europea porti a un ammorbidimento della misura e che dopo il primo periodo di 120 giorni previsto la barriera doganale possa essere nuovamente abbassata.