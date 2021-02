Turismo e cultura: binomio perfetto per valorizzare il territorio

Serata con nuovi spunti e stimoli, grazie al quarto seminario web “Progettiamo il Futuro” organizzato dalla testata Il Friuli in collaborazione con Arcom, l’associazione dei consulenti di direzione del FVG, in cui è intervenuta Lara Citon (nella foto), consulente per lo sviluppo di strutture ricettive e in finanza agevolata, evidenziando le connessioni tra il turismo e la cultura.

“I maggiori trend fino al 2019, hanno acquisito ora ancora più vigore – ha spiegato -. Lo slow tourism, letteralmente turismo lento, spesso abbinato al cicloturismo. Turismo sostenibile, filosofia che abbraccia il viaggiatore che ha come priorità il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo della cultura locale. Turismo esperienziale, vacanza all’insegna della conoscenza, anche approfondita della località, vivendo delle esperienze che fanno sentire parte della comunità. Reti d’impresa: molto utili per confrontarsi, creando delle innovazioni di processo, oltre che per un maggior budget per scopi condivisi. Indispensabile lavorare sulla fiducia tra le parti. La digitalizzazione assume nuova importanza per permettere l’allungamento dell’esperienza turistica sia prima che dopo il viaggio.



La trasversalità del turismo e della cultura porta beneficio ad ampio raggio, fa aumentare la permanenza degli ospiti proponendo attività ed esperienze, occupare le camere nei periodi di bassa stagione e promuovere il territorio e le altre attività, valorizzando gli aspetti naturalistici, culturali e artistici. Questo innesca un aumento generalizzato di richieste che portano a costituire start up e rilanci di imprese in ambiti trasversali al turismo, incrementando di conseguenza gli occupati e il benessere del territorio”.

Citon infine ha concluso: “Questo è il periodo perfetto per pianificare, valutare nuove idee, rinnovare il sistema di offerte, sfruttando i prossimi piani di sviluppo dalla regione FVG con erogazioni di incentivi per le imprese”.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 2 marzo alle 18.30. Si parlerà di filiere e internazionalizzazione con l'esperto Roberto Corciulo.

