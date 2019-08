Turisti sospesi nel vuoto, Cimolai incanterà Chicago

Sospesi a centinaia di metri sul vuoto. E questa una delle nuove attrazioni turistiche che sta prendendo piede nelle grandi città del mondo. In Norvegia c’è un hotel a 600 metri che sovrasta l’incredibile Fiordo della Luce, con piscina da brividi. In Cina lo scorso anno è stata aperta una passerella in vetro con 99 tornanti fino a 1.400 metri, chiamata "Spirale del Drago" che consente una visuale a 360 gradi sulla montagna di Tianmen.

A questa corsa all’adrenalina partecipa anche la Cimolai di Pordenone, specializzata in grandi e innovative strutture, che sta contribuendo alla realizzazione di una sorta di navicella basculante che andrà posizionata sul tetto dell’Aon Center di Chigago, uno dei grattacieli più alti d’America con i suoi quasi 400 metri di altezza suddivisi in 83 piani.

Ogni anno 13 milioni di persone visitano il Millennium Park dove è posto il grattacielo e la quasi totalità di loro vuole salire in vetta al palazzo. Esiste già un ascensore trasparente e sul tetto è presente un punto di osservazione in vetro, ma i manager dell'Aon center hanno in programma qualcosa di ancor più spettacolare e unico.

A Chicago se ne sta parlando parecchio e c’è molta attesa. Un’attrazione, da ultimare nel 2020, che potrebbe portare incassi per alcune decine di milioni di dollari. Ma anche parecchio complicata da costruire. Per questo dall’Aon center si sono rivolti all’azienda pordenonese.

A raccontare il progetto è stato il presidente di Cimolai Technology Roberto Cimolai durante l’appuntamento ‘Come Eravamo’ a San Vito al Tagliamento. “Proietteremo in vetta all’Aon Center una sorta botola basculante con 20 posti che sarà spinta nel vuoto – dice -. Inizialmente il pavimento sarà scuro, ma poi verrà elettrificato diventando trasparente. A quel punto la gente si ritroverà sospesa a 400 metri. Sono queste le nuove frontiere, chiamate wow”.

Insomma, un panorama esclusivo e mozzafiato, per cuori forti. Chi soffre di vertigini meglio veda Chicago dal basso.