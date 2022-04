Tutela legale e assicurativa per gli auto-riparatori Fvg

Un'assistenza legale per 1.500 imprese, con almeno 5.000 addetti, attive nei settori delle riparazioni di carrozzeria, pneumatici, parti meccatroniche e soccorso stradale, da cabina di regia per definire le modalità di intervento. Lo ha messo in campo Confartigianato Imprese Fvg per affiancare gli autoriparatori nella gestione delle controversie con le assicurazioni.

"Speriamo non si arrivi mai all'estrema tutela - hanno dichiarato presentando il nuovo servizio di Confartigianato i capigruppo regionali del carrozzieri Giuliano Grendene, Oscar Zorgniotti dei meccatronici e Ruggero Scagnetti del soccorso stradale - ma siamo pronti a tutelare le imprese in ogni modo".

In questo caso dando vita a un servizio di tutela legale ed assicurativa in grado di garantire un'assistenza all'intero sistema delle imprese, grazie alla capillare presenza di Confartigianato sul territorio regionale. Saranno, infatti, le associazioni confederate a fare da cabina di regia per definire le modalità di intervento.

Il nuovo servizio di assistenza legale - svolto da Confartigianato-Imprese Fvg - si propone di tutelare gli interessi degli operatori artigiani, senza dimenticare che tali interessi non sono fini a se stessi, ma guardano anche alla garanzia dei clienti, a cui spetta il sacrosanto diritto di scegliersi liberamente il proprio riparatore di fiducia per ottenere la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato.