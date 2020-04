Tutte le informazioni sugli ammortizzatori sociali Covid-19

Sono online le Faq, ovvero le domande più frequenti, sugli interventi di Cassa integrazione guadagni (CIG) e Cassa integrazione guadagni in deroga introdotti dal Decreto legge 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", per sostenere le imprese e i lavoratori in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il documento risponde ai quesiti rivolti alla Regione da parte di imprese e professionisti in merito alle modalità di presentazione delle domande, durata dei trattamenti, compatibilità con altre misure e altri aspetti utili per i datori di lavoro che intendono avvalersi di questi ammortizzatori sociali.

Per la Cig in deroga, in particolare, la concessione in Friuli Venezia Giulia ha avuto il via con l’intesa regionale del 25 marzo e prevede l’inoltro delle domande alla Regione attraverso il sistema telematico Adeline.

Le Faq sono state elaborate in collaborazione con Inps e Anpal Servizi Spa e sono in continuo aggiornamento, in linea con le novità e le precisazioni emanate successivamente al decreto “Cura Italia”.

QUI IL LINK