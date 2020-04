Udine, 15mila metalmeccanici in cassa integrazione

In provincia di Udine sono quasi 15000 i metalmeccanici in cassa integrazione.



I due terzi degli addetti è sospeso

Su 312 aziende metalmeccaniche che occupano oltre 22mila lavoratori, i due terzi degli addetti è sospeso in cassa integrazione. Francesco Barbaro e Fabiano Venuti, rispettivamente referenti per la Fim-Cisl Fvg a Udine e in Alto Friuli, rendono noti i primi dati di un’indagine sull’andamento della cassa integrazione ordinaria per emergenza nazionale Covid-19 in provincia di Udine.



In 312 aziende 22mila metalmeccanici

Sono 312 le aziende piccole, medie e grandi che hanno attivato il suddetto ammortizzatore sociale e che occupano oltre 22mila metalmeccanici, di cui 14.842 sono effettivamente sospesi in cassa integrazione.



“Per questi lavoratori - specifica Venuti - siamo stati impegnati in queste settimane, dopo aver incontrato in video o audio conferenza tutte le aziende, a sottoscrivere accordi per garantire loro di poter ricevere l’anticipo della Cigo, obbligo che siamo riusciti a ottenere nella maggioranza dei casi anche se abbiamo riscontrato resistenze in particolar modo nelle piccole realtà produttive”.



"Si proceda con grande cautela"

Moltissime aziende hanno inoltrato istanza alla Prefettura per poter continuare a produrreFrancesco Barbaro aggiunge: “Come si evince dai numeri, un terzo dei lavoratori comunque si sta recando al lavoro in funzione anche del fatto che moltissime aziende hanno inoltrato istanza alla Prefettura per poter continuare a produrre in questo periodo.Il nostro compito, in quel caso, oltre a segnalare alla Prefettura i casi che ritenevamo meno giustificabili e sui quali a oggi non abbiamo avuto ancora riscontro, è quello di verificare tramite le Rsu e i rappresentanti della sicurezza che si applichino i dettami previsti dal protocollo del 14 marzo per lavorare in sicurezza”.Ad oggi, infine, i due referenti non segnalano casi di mancata applicazione delle regole per il contrasto alla propagazione della pandemia nei luoghi di lavoro anche se non nascondono la difficoltà di poter conoscere qual è l’effettiva situazione nelle piccole aziende dove la presenza del sindacato attraverso i propri rappresentanti aziendali è impraticabile.La Fim-Cisl Fvg dell’Alto Friuli e di Udine ritiene necessario, in un momento in cui si cominciano solo adesso a intravedere alcuni segnali di miglioramento, qualora venissero decise dal Governo ulteriori riaperture, che si proceda con grande cautela, altrimenti si correrebbe il rischio di vanificare i risultati ottenuti fino a oggi che sono il frutto del sacrificio di tutta la popolazione.