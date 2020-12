Udine, bene le deroghe all'occupazione del suolo pubblico

"La proroga delle autorizzazioni sull’occupazione del suolo pubblico, comprese quelle in deroga, è una risposta importante, che Confcommercio aveva sollecitato, in una situazione emergenziale come quella che le nostre categorie stanno subendo". Lo dichiara il presidente del mandamento di Udine di Confcommercio Giuseppe Pavan alla luce della delibera approvata dalla giunta municipale.

"L’amministrazione comunale si è dimostrata consapevole del momento – prosegue Pavan – e plaudiamo dunque a una decisione che consente ancora per qualche mese, nell’atteso di un possibile, auspicato rinnovo della misura, di utilizzare il suolo pubblico gratuitamente. Una boccata d’ossigeno per imprenditori che vedono da mesi i fatturati in picchiata".