Udine, cittadinanza onoraria a Gianpietro Benedetti

Il Comune di Udine ha conferito la cittadinanza onoraria a Gianpietro Benedetti, presidente e amministratore delegato della Danieli. La cerimonia in Consiglio comunale. E' stato il Sindaco Pietro Fontanini a leggere le motivazioni: “In segno della sentita riconoscenza e per l'alta stima, il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a Gianpietro Benedetti per l'eccellenza raggiunta nel settore imprenditoriale e il contributo offerto alla sviluppo economico e sociale del Friuli, rendendone celebre il nome nel mondo, e per il generoso contributo offerto nei ripetuti interventi di conservazione e restauro dei monumenti storici e di riqualificazione del tessuto urbano, valorizzando l'offerta culturale e di servizio della città, specie a vantaggio delle giovani generazioni”.

"Un riconoscimento inaspettato", ha detto Benedetti, "ma particolarmente gradito".

Dal 2010, Benedetti è presidente della Fondazione Its - Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il Made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica. La sua carriera nel gruppo di Buttrip prende avvio nel 1961 come ingegnere progettista, per poi essere promosso alla direzione dell'Ufficio Tecnologie e Processo di Laminazione nel 1968. Diventa Co-Amministratore Delegato nel 1986, Direttore Generale nel 1991 ed è Amministratore Delegato dal 1999.

Da settembre 2017 è presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Executive Board. Nel 2000 ha ricevuto la laurea ad honorem in Ingegneria Meccanica dall'Università degli Studi di Trieste, nel 2016 quella in Ingegneria Gestionale dall'Università di Udine e nel 2018 il Diploma M.B.A. in International Business dal MIB School of Management di Trieste.

Da giugno 2006, è Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Il manager è titolare di numerosi brevetti, con più di 80 invenzioni registrate a suo nome.