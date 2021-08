C’è anche Udine Design Week al Fuorisalone di Milano! XSpace, il progetto che ha vinto il concorso Totem Semplicità Complesse, è stato inserito nel Circuito Pixel City organizzato da Dos per la settimana del design milanese, che si terrà dal 5 al 10 settembre in concomitanza con il Supersalone curato dall’architetto Stefano Boeri.

Il Dos Pixel City Circuit comprende una serie di punti strategici denominati Pixel Attivatori, che uniscono la componente fisica a quella digitale, così che ogni visitatore potrà visionarli sia passeggiando per le vie della città sia rimanendo seduto a casa propria.

Il Dos Circuit tocca i principali distretti del design e, proprio come a Udine, è un evento diffuso che, tramite Realtà Aumentata, materializza oggetti e architetture tramite cellulare. In pratica ogni oggetto / progetto / opera è associato a un codice QR legato al social media Instagram. Grazie a uno speciale filtro, colloca virtualmente nel luogo prescelto l’oggetto, preventivamente disegnato in 3D. Sembrano parole difficili ma in realtà sono programmi che i designer usano da tempo per mostrare ai clienti i propri progetti. La novità è l’utilizzo in un contesto pubblico e culturale.

XSpace, progettato da due giovanissimi architetti, Nicola Tessaro e Natasha Masuli, ha ottenuto il primo premio a Udine Design Week, che consisteva, oltre a una piccola cifra in denaro, nella presenza a Milano e a Venice Design Week (9-17 ottobre 2021). Il progetto è stato selezionato perché rappresentativo del tema dell’anno di Udine Design Week 21, Semplicità Complesse: un semplice cubo al cui interno c’è un mondo di immagini che rimandano al Friuli Venezia Giulia. Il design mette in risalto la semplicità del cubo e la complessità dell’interazione tra spazio interno e spazio esterno.

A Milano, XSpace si potrà vedere in Ripa di Porta Ticinese 83, nel cortile di Combo, spazio che ospita una galleria d’arte, un bar, un ristorantino, un ostello, e diversi eventi di Milano Design Week, in una delle zone più caratteristiche di Milano, i Navigli.

Grazie alla collaborazione tra le Italian Design Weeks, il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia, MuDeFri, e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG abbiamo l’occasione di far conoscere Udine e il suo territorio.