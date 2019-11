Udine, ecco la nuova piattaforma Aspiag Service

La rinnovata piattaforma logistica di Aspiag Service, la concessionaria di Despar per il Triveneto e per l’Emilia Romagna, è stata ufficialmente presentata questa mattina alle autorità, ai fornitori e alle altre istituzioni nel corso di una cerimonia nella sede di via Schumann a Udine.

Il magazzino Despar di Udine rappresenta un importantissimo polo logistico di riferimento, in quanto vi transitano tutti i camion carichi di merce destinati al Friuli Venezia Giulia e al Veneto orientale, ai quali si aggiungono le spedizioni settimanali dei prodotti a marchio Despar destinate alle consociate straniere, in particolare alla Slovenia, alla Croazia, all’Austria e all’Ungheria; spesso ci sono spedizioni destinate alla Grecia, Albania, Olanda e Bielorussia. Quotidianamente sono 20/25 i camion carichi di prodotti freschi in arrivo e tra i 35 e i 40 gli autotreni necessari giornalmente per la distribuzione nei vari punti vendita Despar.

Complessivamente all’interno della piattaforma logistica lavorano 26 dipendenti di Aspiag e dai 75 agli 85 lavoratori alle dipendenze dell’operatore logistico (il numero dipende dai picchi stagionali). Tutto ciò permette di movimentare 3.600 tipologie di prodotti (referenze) continuative, alle quali si aggiungono le varie stagionalità, come ad esempio in questo periodo quelle legate ai prodotti natalizi.

Gli interventi hanno richiesto una particolare attenzione in quanto l’organizzazione, durante i lavori di rinnovo, non si è mai fermata; le attività di riammodernamento si sono protratte per circa sei mesi, e sono state realizzate nell’ambito del piano di miglioramento continuo, deliberato dal Consiglio di amministrazione guidato dal presidente Rudolf Staudinger.

L’investimento economico per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture ha comportato una spesa di 1,6 milioni di euro. Despar è costantemente impegnata per rispondere alle continue indicazioni legislative, in particolare per quanto attiene gli aspetti ambientali e salutistici. Le strutture esistenti sono infatti oggetto di continui interventi migliorativi e di adeguamento per migliorare anche la qualità del lavoro del personale impiegato, con una modernizzazione ed efficientamento che possano essere sempre al passo dei tempi.

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa piattaforma rinnovata, perché è per noi un’occasione in più per raccontare cosa ha fatto Despar in Friuli Venezia Giulia –e non solo – negli anni” dichiara Fabrizio Cicero Santalena, coordinatore Despar per il Friuli Venezia Giulia. “Despar è un’azienda viva, che affonda le radici sul territorio del Friuli Venezia Giulia da 60 anni a questa parte, ma oggi il nostro sguardo è rivolto al futuro, a quel futuro in cui crediamo e su cui, come azienda, vogliamo investire. E’ una nuova sfida e a noi le sfide piacciono: crediamo siano la chiave giusta per contribuire alla crescita del territorio in cui operiamo e a cui siamo così profondamente legati”.

Gli interventi effettuati hanno infatti reso più sostenibile, produttiva e performante la piattaforma logistica con riflessi positivi sicuramente sulla qualità del lavoro del personale impiegato e sull’ambiente stesso.

Da rilevare che gli aspetti più significativi e degni di nota riguardano la gestione delle merci, in particolare per quanto riguarda la movimentazione dei prodotti freschi, che richiede un’attenzione particolare per mantenere il ciclo del freddo sempre sotto controllo: per tale ragione sono state installate serrande isotermiche che permettono di mantenere inalterata la temperatura all’interno di ciascun reparto, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne: servono 4 gradi per i prodotti freschi e 10 gradi per l’ortofrutta. Tutto questo consente di preservare in modo ottimale la filiera del freddo.

Ridurre l'intensità degli shock termici vuol dire difendere e preservare la qualità degli alimenti. La catena del freddo è un processo importantissimo, che inizia dal produttore (il quale deve assicurare la giusta temperatura di conservazione dei prodotti nella fase di produzione e trasporto), passa attraverso la fase di stoccaggio in piattaforme refrigerate, arriva nei magazzini di vendita e prosegue fino ai congelatori e frigoriferi dei clienti finali. La sua rottura ridurrebbe la durata del prodotto e quindi rende non veritiera la data di scadenza indicata nell’etichetta.

“La rinnovata piattaforma logistica di Udine è per noi uno snodo importantissimo nella spedizione della merce nelle nostre regioni in Italia e all’estero; da questo magazzino passano anche i prodotti diretti verso gli altri paesi del gruppo Spar, l’Austria, l’Ungheria, la Slovenia e la Croazia”, spiega l’amministratore delegato di Despar Harald Antley. “E’ un investimento sul territorio, per il futuro del territorio stesso; ed è un ulteriore segnale di sviluppo dell’azienda, che cresce costantemente da 20 anni a questa parte, sia in termini di piattaforme logistiche, di punti vendita, di collaboratori assunti. Siamo davvero molto orgogliosi di presentare quindi questo magazzino rinnovato in un’ottica non solo di produttività, ma anche di sostenibilità ambientale, tema sempre più centrale nei nostri progetti di costruzione e ricostruzione”.