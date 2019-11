Udine, economia e sviluppo in vetrina

Una tradizione ultrasessantennale che si rinnova, tanto che il conteggio riparte da… uno. Questo pomeriggio al Teatro Giovanni da Udine si è tenuta, infatti, la prima Premiazione dell’economia e dello sviluppo del territorio, perché per la prima volta sarà realizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, dopo l’accorpamento, avvenuto lo scorso autunno, tra le Camere dei due territori. Una cerimonia speciale e un bel modo di festeggiare quasi 90 premiati, tra cui cinque Targhe dell'Eccellenza, tra imprenditori, lavoratori e personalità che si sono particolarmente distinte, con il loro impegno quotidiano, dentro e fuori dai confini regionali.

"Voglio ringraziare nuovamente la Regione e le associazioni di categoria dei due territori – ha evidenziato il presidente camerale Giovanni Da Pozzo – per essere giunti a questo risultato importante, e il personale delle due sedi che si sta impegnando per armonizzare tutto il lavoro, a vantaggio di imprese e cittadini di Pordenone e Udine".

Ospite d’onore di quest’anno il giornalista e scrittore Federico Rampini, per una riflessione a tuttotondo sullo stato dell’economia e per capire in che direzione stanno andando il nostro mondo produttivo e la nostra società, in una realtà globalizzata e interconnessa in cui gli equilibri geopolitici e sociali mutano rapidamente, cercando di tenere il passo di una tecnologia che ci fa viaggiare a sempre più alte velocità.

A introdurre la serata, dopo il saluto del sindaco di Udine Pietro Fontanini, gli interventi del presidente Da Pozzo e dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini.

Le Targhe dell’eccellenza sono state conferite all’Arma dei Carabinieri (istituzioni), a Chiara Valduga per il Gruppo Cividale (internazionalizzazione), al Cro di Aviano (scienza), all’Associazione Maratonina Udinese (marketing territoriale) e al giovane neurologo Alberto Vogrig (ricerca). Spazio, poi, a una speciale premiazione, quella alle imprese che hanno tagliato il lusinghiero traguardo dei cent’anni di attività, ovvero Valentino Vaccher & C. costruzioni metalliche, Farmacisti Più Rinaldi spa, Potocco spa e Maddalena spa. Tra gli altri premi quelli alle Imprese 4.0, quelli per il passaggio generazionale, quello per l’imprenditore straniero in Friuli e 13 Riconoscimenti speciali.

In allegato, l'elenco completo dei premiati