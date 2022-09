Udine, il palazzo del Monte di Pietà non sarà venduto

Il palazzo del Monte di Pietà a Udine non sarà venduto e resterà sede di Intesa Sanpaolo. Lo ha reso noto il sindaco del capoluogo friulano, Pietro Fontanini, che oggi ha incontrato i vertici dell’istituto bancario per discutere del futuro dell’edificio, eretto nel 1660 e la cui cappella è decorata da importanti affreschi di Giulio Quaglio.

“Banca Intesa – ha detto il primo cittadino – mi ha riferito di non aver alcuna intenzione di vendere l’immobile e che non ci sono programmi in tal senso. Resterà sede dell’istituto, per il quale avere sede in un palazzo così prestigioso – conclude – è un valore aggiunto”.

Durante il colloquio, Fontanini ha ribadito alla proprietà il desiderio che il Monte di Pietà rimanga un bene culturale e storico della città, non venduto e snaturato.