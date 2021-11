Udine Nord, 66 nuovi appartamenti in Housing sociale

Il Fondo Housing Sociale Fvg inaugura 66 nuovi appartamenti disponibili a Udine Nord, in via Biella 156 e in via Franco Menegotti: si tratta di alloggi a canone concordato con il Comune di Udine per dare una risposta abitativa a singoli e famiglie che desiderano immobili in locazione, vendita o in rent to buy con alte prestazioni energetiche. Appartamenti monocamera, bicamere e tricamere in un contesto speciale: quello dell’Housing sociale.

L’inaugurazione ufficiale del progetto ‘Borc de Roe’ è prevista per venerdì 5 novembre, alle 12, nella corte del nuovo condominio in via Biella 156. A seguire ci sarà la visita anche agli alloggi di nuova assegnazione di villa Olympia all’interno del Villaggio dello Sport, in via Enzo Menegotti 1.

Il Fondo Housing Sociale Fvg, gestito da Finint Investments SGR, è sottoscritto da CDP Immobiliare SGR S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare, che ad oggi ha investito 81 milioni di euro nel Fondo Housing Sociale Fvg; dalla Regione, che ha investito 8 milioni di euro; dalle Banche di Credito Cooperativo del territorio e da alcuni investitori privati.

Il portafoglio immobiliare del Fondo a oggi è composto da 16 iniziative per un totale di 654 alloggi e cinque unità commerciali: 29 unità a Maniago, 54 a Pordenone, 15 a Pasiano di Pordenone, 31 unità a Remanzacco, 130 a Trieste, 276 a Udine, 20 a Lignano Sabbiadoro, 67 a Monfalcone e 37 a Pasian di Prato.

Il Fondo Housing Sociale Fvg sta, inoltre, convertendo un immobile a destinazione direzionale in uno studentato da 317 stanze a Trieste.