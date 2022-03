Udine, nuova tranche di lavori sui marciapiedi

Nuovi importanti interventi di manutenzione straordinaria sono terminati in diverse zone della città. Si è di recente concluso infatti un appalto a cura dell’Ufficio Manutenzioni del Comune, grazie al quale è stato possibile risolvere varie criticità sui marciapiedi cittadini.

Nello specifico in via Liguria è stato completato un tratto di marciapiede mancante e sono stati riparati diversi dissesti sugli esistenti. In via Bersaglio è stata rifatta la pavimentazione di un tratto di marciapiede sconnesso, mentre in via Pozzuolo, all’altezza dei civici 214-226. sono state completamente rifatte ampie porzioni di pavimentazione a causa del cedimento del fondo, spesso determinate da mezzi parcheggiati impropriamente sul marciapiede stesso.

In via Reana, inoltre, è stato ripavimentato in porfido un ampio tratto di marciapiede sul lato nord lungo il canale, eliminando i pericoli di inciampo in una zona residenziale, nei pressi dell’Ospedale di Udine. Sempre in via Reana sono in programma ulteriori interventi puntuali sul lato sud, per i quali però si rendono necessari accorgimenti specifici per ripristinare le condizioni di sicurezza senza sacrificare le piante presenti (le radici hanno infatti dissestato il porfido in più punti). È stata infine ripristinata e rinforzata l’aiuola spartitraffico di viale Palmanova, altezza civico 198, a tutela del passaggio pedonale.

L’investimento per i lavori già completati nei vari siti di intervento ammonta a circa 40mila euro, ma ulteriori fondi sono già stanziati per le prossime progettazioni, in un programma che nel corso dell’anno prevede la progettazione e realizzazione di numerose opere analoghe.

“Abbiamo destinato questi fondi a siti particolarmente sensibili, come zone residenziali e aree prossime ad attività commerciali o a servizi essenziali” afferma il Vicesindaco Loris Michelini. “Molti altri lavori sono in partenza, abbiamo in programma cantieri in tutte le zone della città, perché l’obiettivo è dedicare a tutti la giusta attenzione”.

Agli appalti esterni per le medie entità si aggiunge ovviamente il servizio quotidiano delle squadre di operai comunali, che senza soluzione di continuità si occupano di riparare asfalti, marciapiedi, segnaletica, cestini e ogni altro pericolo sulla pubblica via relativo ai manufatti di proprietà comunale, con centinaia di interventi ogni mese.