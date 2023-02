Udine, tutto pronto per Open Dialogues for Future

E' tutto pronto per Open Dialogues for Future, la due-giorni di dibattiti sulla geopolitica e geoeconomia organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine (nella sua sede di piazza Venerio a Udine) in collaborazione con The European House – Ambrosetti giovedì 2 e venerdì 3 marzo.

Visto l’elevato numero di adesioni pervenute finora, le iscrizioni per seguire l’evento in presenza sono state chiuse con oggi (lunedì 27 febbraio). Per chi non si fosse già iscritto, sarà comunque possibile seguire tutte le sessioni in programma online, in diretta streaming. Lo streaming sarà trasmesso sul canale YouTube della Camera di Commercio Pordenone-Udine, che si chiama UP!Economia, raggiungibile o direttamente da YouTube oppure visibile anche all’interno del sito www.opendialogues.eu/diretta.

Anche Telefriuli (che con Ansa Fvg, Messaggero Veneto e Corriere della Sera è media partner della manifestazione) trasmetterà in diretta alcuni degli appuntamenti in programma e ogni singola sessione sarà messa a disposizione sul canale tematico Open Dialogues di Telefriuli in demand.