Udinese e Pmp Industries fanno squadra

La festa di Natale di Pmp Industries quest’anno si è tinta di bianconero. Infatti, nel quartier generale di Coseano del gruppo industriale da 1.100 dipendenti, player mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli industriali e agricoli, l’ospite d’onore è stato il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino, accompagnato dal suo staff e dal già capitano Valerio Bertotto.

Alla festa, tradizione interrotta per due anni a causa della pandemia, hanno partecipato i 450 dipendenti dello stabilimento di Coseano e sono stati realizzati collegamenti per gli auguri con le sedi produttive e commerciali in India, Cina, Malesia, Brasile, Usa e Bosnia. I saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco di Coseano David Asquini.

“L’Udinese e Pmp Industries nei loro rispettivi settori rappresentano un valore prima di tutto sociale per il territorio” hanno condiviso Luigino Pozzo e Collavino, ricordando Lorenzo Toffolini, storico dirigente bianconero, residente proprio a Coseano, morto improvvisamente lo scorso ottobre.