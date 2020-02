Ue, norme chiare per la Cybersecurity

Norme chiare sulla sicurezza informatica a livello continentale. E’ quanto chiede Roberto Siagri, ad e presidente di Eurotech - l’azienda di Amaro attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di computer miniaturizzati e di computer a elevate prestazioni – all’Unione Europea.

Siagri oggi ha preso parte a un incontro sulla Cybersecurity a Parigi, sottolineando come l'interconnessione di sistemi industriali e la diffusione di dispositivi IoT pongano il problema della protezione delle connessioni con i macchinari industriali. “Stante un quadro europeo di certificazione della cibersicurezza, le aziende verrebbero sgravate dall'onere di doversi definire processi di certificazione ad hoc, che potrebbero risultare non omogenei creando incertezza negli investimenti in digitalizzazione", ha detto Siagri.