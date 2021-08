Ulisse Biomed, dal 6 agosto al via le negoziazioni

Ulisse Biomed, healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant Ulisse Biomed 2021-2026 su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per venerdì 6 agosto.

La società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 5,3 volte il quantitativo offerto. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 2.500.000 azioni ordinarie, di cui: 2.250.000 di nuova emissione e 250.000 (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Bper Banca S.p.A.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato definito in 2 euro cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 15 milioni, in ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale.

Il flottante sarà pertanto pari al 31,8% del capitale sociale Ubm (o, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, pari al 34,1%). Come anticipato nel comunicato del 2 agosto 2021, la Società, d’intesa con il Global Coordinator, ha altresì previsto l’assegnazione di due distinte tipologie di warrant: Short-Run Warrant Ulisse Biomed e Warrant Ulisse Biomed. I Warrant circoleranno e saranno negoziabili su Aim Italia separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

Alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati agli investitori complessivi 625.000 Short-Run Warrant e complessivi 312.500 Warrant.

Matteo Petti è stato nominato Investor Relations Manager. Consulenti dell’operazione Bper Banca agisce in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator, Specialist e Corporate Broker, Audirevi in qualità di società di revisione e Dentons Europe Studio Legale Tributario in qualità di consulente legale. Bdo ha svolto la due diligence finanziaria e Starclex Studio Legale assiste la Società nella valutazione della corporate governance.