Ulteriori fondi per l'acquisto di auto ecologiche

Sono arrivati dalla Regione alle Camere di Commercio i nuovi fondi da destinare ai richiedenti che abbiano acquistato veicoli cosiddetti ecologici, rottamando la vecchia auto. Lo stanziamento era particolarmente atteso, perché le domande arrivate finora erano rimaste in parte ancora insoddisfatte – e molte lo saranno anche nonostante il rimpinguamento dei fondi.

Come fanno sapere dalla Cciaa di Pn-Ud, a informazione dei cittadini interessati, il nuovo plafond - in tutto circa 3 milioni 141 mila euro, di cui quasi 2 milioni per Udine e 1,2 milioni per Pordenone – sarà comunque molto importante, perché nei prossimi mesi consentirà di valutare e infine dare risposta a domande già pervenute all’ente. Si calcola che per Udine, i nuovi fondi potranno andare a coprire le domande presentate fino all’11 agosto scorso (circa 485 domande) mentre per Pordenone quelle arrivate fino al 15 luglio (circa 296 domande).

Al momento, dunque, le istanze presentate in data successiva non hanno garanzia di veder soddisfatta la propria richiesta.

Il bando resta comunque aperto, dunque chi volesse concorrere, pur con la consapevolezza di queste informazioni, può continuare a presentare nuove domande.

