Ultimo appuntamento 2020 in rosa per TedxUdine

Al via il 19 dicembre, dalle 10 alle 12.30, l’ultima tappa online del format TedxUdine, quest’anno alla prima sua prima edizione assoluta. Dopo l’apertura con il viaggio alla scoperta dei propri talenti e il secondo appuntamento per ricercare gli ingredienti giusti per ripartire, l’ultima tappa dell’evento rifletterà sul concetto del mettersi in gioco.

Per l’occasione, due donne d’eccezione forniranno il loro prezioso contributo. Serena Cibischino – torinese di nascita e friulana d’adozione è CEO di Niù, brand di abbigliamento e accessori di moda. Spirito curioso e nomade, ama viaggiare – e Ilaria Tuti che, con il romanzo Fiori sopra l’inferno ha inaugurato un caso editoriale in Italia e all’Estero mentre con Fiore di roccia ha vinto il Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo e il Premio Speciale Dolomiti Unesco.

Inframezzo fra le due ospiti, la Business Coach Marzia Gorini che, così come nella prima e nella seconda tappa, guiderà tutti i partecipanti in un workshop tematico e in una fase di domande e risposte live.

Una puntata tutta al femminile quindi, coronerà il ciclo di 3 appuntamenti che, fin dalla prima tappa, ha stupito in fatto di entusiasmo e coinvolgimento degli ospiti. Lo svolgimento a distanza, in ottemperanza alle vigenti norme anti-Covid, e organizzato al meglio con una consegna preventiva dei materiali da consultare e utilizzare nel corso della live, non ha frenato la partecipazione a questi eventi e il successo dell’intera organizzazione.

Nel darvi appuntamento all’ultima tappa dell’edizione, TEDxUdine vi invita a seguire le pagine social e il sito internet per restare sempre aggiornati sulle iniziative organizzate.