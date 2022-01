Umana e Maschio Gaspardo lanciano la Digital Challenge Academy

Prenderà avvio il 2 febbraio la Digital Challenge Academy, il percorso di alta formazione dedicato ai giovani talenti in ambito ICT (Information and Communication Technologies) realizzato da Umana per il gruppo Maschio Gaspardo, azienda leader nella produzione di macchine agricole. Le selezioni (per info e candidature: informatica@umana.it) sono attive in tutta Italia mentre la formazione preassuntiva e il successivo inserimento in azienda sono previsti presso una delle sedi in provincia di Pordenone.

L’Academy ha l’obiettivo di plasmare una figura professionale complessa, il Business Developer su tecnologia SAP: uno specialista nello sviluppo di software ERP che possieda una particolare attitudine verso i processi gestionali per essere in grado di operare anche su attività di integrazione con applicazioni satellite utilizzate per il mondo della produzione.

Ideata per accelerare l’inserimento di queste figure professionali all’interno del dipartimento ICT del gruppo Maschio Gaspardo, la Digital Challenge Academy, strutturata in 248 ore di formazione complessiva, metterà a disposizione un percorso formativo basato su un mix di concetti di natura tecnico-operativa, con casi-studio ispirati a problematiche reali, in modo da consentire agli allievi un rapido apprendimento.

Le aziende a vocazione innovativa si evolvono, diversificano le loro attività adattandosi alle esigenze dei mercati. Analogamente, i prodotti software, sempre più evoluti e performanti, devono adeguarsi a questi continui cambiamenti per rispondere prontamente alle loro necessità. Ed è proprio per questo motivo che Umana e Maschio Gaspardo hanno progettato la Digital Challenge, un’Academy in cui i candidati selezionati potranno approfondire l’analisi, lo sviluppo e la gestione dei processi dal punto di vista strategico aziendale, utilizzare gli strumenti della piattaforma applicativa SAP attraverso il proprio linguaggio di programmazione nativo, acquisire nuove competenze sul modello gestionale interno e sui temi funzionali tipici del mondo ERP attraverso l’inserimento in team fortemente specializzati.

I candidati ideali sono giovani laureati in Economia, Statistica, Matematica, Fisica o Ingegneria, diplomati e laureati con curriculum di tipo tecnico funzionale (o diplomati ITS) e appassionati del mondo IT. È inoltre richiesta una conoscenza di base della lingua inglese, scritta e parlata, per poter interagire efficacemente in un contesto aziendale internazionale.