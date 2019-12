Un “caffè solidale” in Confindustria Udine. Dal 9 al 20 dicembre, a palazzo Torriani, dalle 8 alle 10 del mattino, si potrà gustare gratuitamente un espresso griffato Cda. L’iniziativa, nata da una idea della presidente e subito accolta dall’azienda di Talmassons, si rifà a una tradizione filantropica e solidale partenopea, quella del cosiddetto caffè “sospeso”. In cosa consiste?

Gli avventori dei bar napoletani donano la consumazione di una tazzina di espresso a beneficio di uno sconosciuto. In questo caso, invece, sarà Cda a regalare il piacere di un caffè a chi passerà per il centro di Udine. A tale scopo, per una decina di giorni, all’ingresso di palazzo Torriani sarà allestito un apposito corner dedicato agli avventori.

“Confindustria Udine – spiega la presidente Anna Mareschi Danieli – è la casa degli imprenditori della provincia di Udine ed è un luogo di lavoro, ospitando gli uffici dell’Associazione. Ma, come le imprese non sono un corpo estraneo rispetto al territorio e alla società in cui operano, così anche la nostra sede non è un luogo avulso dal contesto cittadino. Aprire le porte dell’Associazione per un semplice caffè significa aprirci simbolicamente in un piccolo abbraccio alla cittadinanza e al territorio, per avvicinare le persone all’istituzione. Per la stessa ragione e per contribuire a rendere piacevole e accogliente la città in occasione del Natale, anche quest’anno abbiamo voluto illuminare la facciata della nostra sede”.

“Questa iniziativa – le fa eco Fabrizio Cattelan, titolare della Cda e vice presidente di Confindustria Udine – vuole significare apertura e solidarietà, due concetti cardine della responsabilità sociale d’impresa. Un piccolo gesto, che per noi ha un grande significato: avvicinare la comunità al mondo delle imprese”.