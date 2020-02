Un corso per fare impresa sociale

Il corso “Basics of Social Entrepreneurship Business Modeling” è un’importante iniziativa organizzata da Oikos Onlus con la collaborazione di Friuli Innovazione, nell’ambito del progetto europeo BEST- Boosting Entrepreneurial Skills as Tool of integration of migrants to labour market. È la risposta alla domanda emergente di informazioni e strumenti da parte di aspiranti imprenditori sociali provenienti da Paesi terzi interessati ad aprire un’attività a impatto sociale in Italia.

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso che formerà gli aspiranti imprenditori sociali provenienti da Paesi extra Ue, pensato come un ambiente di apprendimento coordinato da docenti e coach e che consentirà ai partecipanti di mettersi in gioco e affrontare le sfide individuali che potrebbero sorgere nel dare vita a un’idea imprenditoriale. In programma cento ore di attività di cui 50 di aula e 50 di esercitazioni su piattaforma online, attività di mentoring e visite in azienda, che consentiranno di imparare a identificare un bisogno sociale e come soddisfarlo, sviluppare strategie, individuare le risorse dei mercati e a migliorare l’ambiente lavorativo.

Il corso offrirà l’opportunità di conoscere il modello di business sociale, realizzare un piano aziendale funzionante e un modello di business sostenibile. Gli interessati possono contattare Oikos Onlus (annapaola.peratoner@oikosonlus.net).

L’opportunità formativa è finanziata dal progetto europeo dal progetto BEST e offerta gratuitamente agli aspiranti imprenditori provenienti da Paesi terzi. Si tratta di una delle attività del progetto che ha tra gli obiettivi anche quello di intensificare e rafforzare le relazioni tra le organizzazioni e gli enti del terzo settore: cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative. Per promuovere l’innovazione sociale nella nostra Regione, Friuli Innovazione ha già in programma alcuni appuntamenti nel mese di febbraio e marzo: un incontro per creare sinergie sociali cui sono invitati partner, attori del terzo settore e gli aspiranti imprenditori sociali ed una tavola rotonda con gli stakeholder strategici.