Un friulano il migliore imprenditore in Slovacchia

Per festeggiare i 25 anni dalla sua nascita, la Camera di Commercio italo-slovacca ha voluto premiare un imprenditore friulano tra i primi presenti nel Paese e che nel corso della sua carriera ha saputo sostenere i rapporti tra i due sistemi economici. Si tratta di Bruno Mrak, originario di Gorizia, che guida l’industria metalmeccanica Metalfil nella cittadina di Modra, a una trentina di chilometri dalla capitale slovacca. E proprio nel Castello di Bratislava si è tenuta la cerimonia per l’anniversario dell’istituzione, che oggi associa oltre duecento aziende, e per la consegna del prestigioso riconoscimento a Mrak.

La manifestazione è stata aperta dal presidente Roberto Vercelli alla presenza dell’Ambasciatrice Catherine Flumiani. Da parte slovacca erano presenti il sottosegretario al Ministero della Sanità Róbert Babela, il presidente del gruppo di amicizia interparlamentare Italia-Slovacchia Richard Nemec, il presidente della Camera di Commercio slovacca Peter Mihok, Tomas Malatinsky dell'Associazione dei sindacati e dei datori di lavoro della Repubblica slovacca.



Mrak è stato tra i fondatori della prima associazione degli imprenditori italiani in Slovacchia, la Unimis, e per valorizzare le proprie radici è stato anche tra i fondatori e poi presidente del Fogolâr Furlan di Bratislava.

Oltre a lui, sono stati premiati con i Camit Awards la Immergas Europe come miglior azienda, e come migliori manager Leonardo Perla, direttore industriale di Emc-Fime (Gruppo Elica) e titolare di Triangle Consulting, e Renato Mascherin di Brovedani di San Vito al Tagliamento; infine come miglior consigliere e revisore a Vito Bovoli, titolare della società di consulenza Edas.

Nel suo intervento l'Ambasciatrice Flumiani ha sottolineato come in 25 anni di attività la Camera di Commercio, che opera con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, abbia assunto un ruolo centrale nel promuovere le esportazioni e gli investimenti italiani in Slovacchia. Pur in un contesto di ripresa dell’interscambio bilaterale, tale ruolo appare tanto più essenziale alla luce delle sfide economiche globali, in particolare quelle scaturite dal conflitto in Ucraina. L’importanza di uno stretto raccordo sui temi dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, della formazione e della disponibilità della mano d’opera, così come in vista delle opportunità che potranno scaturire dal Piano di Ripresa e Resilienza slovacco sono poi stati i temi di un seminario organizzato sempre dalla rappresentanza diplomatica e dall’ente camerale.

Infine, l’Ambasciatrice ha espresso vivo apprezzamento anche per la proficua collaborazione assicurata dalla Camera di Commercio all'Ambasciata e all'Istituto Italiano di Cultura a Bratislava per la realizzazione di numerose iniziative, dal Festival Dolce Vitaj alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.