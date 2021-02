Un friulano nel gotha dell'intelligenza computazionale

Un friulano tra i dieci del board internazionale che presiede l'Ieee-Cis, il sotto comitato dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (associazione internazionale di scienziati professionisti con l'obiettivo della promozione delle scienze tecnologiche) dedicato all’intelligenza computazionale. Si tratta di Alessandro Liani, amministratore delegato di Video Systems di Codroipo. Con la sua azienda, sta sviluppando sistemi di visione connessi con l’intelligenza artificiale ed è costantemente impegnato nel continuo ampliamento delle potenzialità di tali sistemi.

Ieee-Cis opera a livello mondiale per promuovere l’intelligenza computazionale nell’industria, coinvolgendo industrie e professionisti. Il sottocomitato Industry Liaison si occupa, nello specifico, del trasferimento di tecnologie di intelligenza computazionale dalle Università e dai laboratori di ricerca alle imprese e alle agenzie governative, perché diventi parte di processi di produzione, di strumenti e prodotti di uso comune.

"Si tratta per me di un grande onore avere ricevuto questa nomina - spiega Liani - giunge inaspettatamente e per questo ancora più apprezzata. L'internazionalità di questa nomina rende il mio impegno maggiormente pervasivo e interessante. Anche l'Italia può ambire a dire la sua in una platea mondiale".

Video Systems è stata inoltre selezionata per partecipare a un importante evento organizzato da Eit Manufacturing che si terrà online e vedrà coinvolta l’azienda, giovedì 25 febbraio, quando, un numero selezionato di dieci società in Europa, avranno l’opportunità di presentare le loro idee innovative in ambito manufacturing. Eit Manufacturing è la comunità dell'innovazione nel mondo manufacturing voluta dalla Commissione Europea all'interno del più vasto Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (Eit) che collega i principali attori del settore manifatturiero in Europa.

"Grazie a Eit Manufacturing presenteremo il nostro progetto Apicus, una soluzione che coniuga machine vision, AI e robotica in un’unica piattaforma: per eliminare gli errori e gli scarti nelle linee di prodotto intensive, con particolare attenzione alla salute del personale, riducendo i problemi generati da lavori ripetitivi e alienanti" conclude Liani.