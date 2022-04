Un incontro sulle 'imprese rigenerate'

Raccontare e comprendere come dare vita a una “Workers Buy Out” meglio conosciute come imprese rigenerate ovvero imprese cooperative nate per iniziativa di (ex)dipendenti che rilevano la loro (ex)azienda o un ramo di essa. Questo l’obiettivo del webinar realizzato da Confcooperative Alpe Adria e in programma venerdì 29 aprile dalle 9.

La presidente di Confcooperative Alpe Adria, Paola Benini, spiega che "crediamo molto nella capacità del modello cooperativo di dare risposta sia alla soluzione delle crisi aziendali, ma anche a fronte di difficili ricambi generazionali nelle imprese familiari, così diffuse nel nostro territorio. I workers buy out che vanno a buon fine consentono di evitare la disoccupazione e, al contempo, di creare nuova occupazione. Questo genere di operazioni preservano ricchezza, professionalità e competenze, mantengono unità produttive sul territorio e ne favoriscono anche lo sviluppo nel tempo".

L’Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale (Euricse), ha stimato che dagli anni Ottanta ad oggi siano stati più di 250 le imprese rinate in Italia attraverso un workers buy out cooperativo, di cui circa 120 oggi attivi. Il 40% delle operazioni andate a buon fine è nel nordest e la gran parte sono aziende da 10 a 50 dipendenti.

"Le Wbo - spiega Paolo Tonassi, direttore di Confcooperative Alpe Adria - sono realtà molto importanti a livello economico e aziendale. In queste operazioni rivestono un ruolo importante le Organizzazioni Sindacali che, attraverso i loro referenti, sono in grado di individuare “per tempo” le situazioni aziendali potenzialmente interessate dai Wbo e anche di accompagnare questi percorsi di creazione d'imprese rigenerate, in collaborazione con gli altri “attori” (privati e istituzionali) interessati a favorire la conservazione del tessuto imprenditoriale e occupazionale del territorio di riferimento".

L’obiettivo del webinar è quello di spiegare e raccontare a chi è interessato tutti i passaggi e le procedure per riuscire a creare una cooperativa partendo dalle basi legali fino a quelle amministrative.

Prenderanno parte ai lavori l’avvocato Fleur Casanova, Stefano Chiandetti di Confcooperative Alpe Adria e alcuni esponenti della Società Costruzioni Segnaletiche sc - S. Sofia (FC) Italian Fashion Design sc - Venezia, una Wbo del nordest.