Un Master per i revisori dei conti degli Enti locali

Mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre si terrà il Mini Master online “Le nuove linee guida del Cndcec per la revisione negli enti locali” organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

L'incontro si terrà in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di ottenere 12 crediti formativi.

Obiettivo del Mini Master è fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere le logiche operative per strutturare, realizzare e documentare efficacemente il lavoro di verifica e di revisione dei conti, con particolare focus sulle dinamiche che interessano la revisione economica e finanziaria degli enti locali.

Nei mesi scorsi, infatti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato le nuove linee guida che fissano regole e criteri per svolgere la composita funzione di revisione degli enti locali e che contengono i riferimenti alla normativa vigente in materia, oltre che i principali orientamenti giurisprudenziali e le prassi tecnico operative, tracciando il comportamento da adottare per svolgere le funzioni di vigilanza, controllo e collaborazione in modo sistematico e puntuale.

Dopo un’introduzione teorica sull’evoluzione dei principi di revisione in Italia e del sistema di controllo negli enti locali, il primo appuntamento si focalizzerà sulle nuove linee guida del CNDCEC e sulla struttura, sui contenuti e sulle procedure di revisione. Il secondo appuntamento affronterà invece alcune prassi operative quali la valutazione del rischio di revisione, il campionamento, gli strumenti operativi e la strategia generale di revisione.

Interverranno come relatori: Roberto Jannelli, Dottore Commercialista, partner di KPMG con una esperienza ventennale nelle attività di formazione, change management, assistenza e supporto sulle tematiche di armonizzazione contabile, gestione contabile, bilancio, controllo di gestione, attuazione e controllo di I e di II livello di Fondi UE, è inoltre Docente di Ragioneria Pubblica e di Ragioneria Bancaria presso l’Università del Sannio, docente di Sistemi di controllo Interno presso l’Università di Roma Tor Vergata e docente di controllo di gestione presso l’Università di Roma Tre, ed Emanuele Sbardella, esperto con una lunga esperienza professionale nel supporto alle pubbliche amministrazioni nelle attività di organizzazione e analisi dei processi e nell'ambito della programmazione, attuazione e valutazione di Programmi cofinanziati da Fondi Strutturali e Fondi nazionali, in particolare nelle attività di rendicontazione, di controlli finanziari di I e II livello, di certificazione nell'ambito di progetti cofinanziati dal FSE e FESR.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org