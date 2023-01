Un Master sul ciclo integrato dei rifiuti

Mercoledì 18 gennaio, a Gorizia, alle 11, nella Sala Dora Bassi (via Garibaldi 7), sarà presentata la prima edizione del Master interateneo di I livello in “Economia circolare. Ciclo integrato dei rifiuti”. Il corso, che vede coinvolte le Università di Udine e Trieste, sarà avviato in aprile, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune e il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, e varie aziende operanti nel settore della gestione del servizio integrato rifiuti urbani.

Strutturato in 320 ore di attività didattiche – nelle sedi di Gorizia dei due atenei – più stage/project work, il master si rivolge a dirigenti, tecnici e quadri delle imprese impegnate nel settore: il suo obiettivo è renderli in grado di misurarsi con il nuovo contesto dell’economia circolare e della transizione energetica. Offrirà conoscenze aggiornate non solo del quadro giuridico e tecnico, ma anche delle caratteristiche economiche, dell’organizzazione industriale, delle dinamiche di mercato e della regolazione economica di riferimento.

Alla conferenza stampa saranno presenti: il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e la vicesindaca Chiara Gatta; il presidente del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, Sergio Orzan; l’assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro; il coordinatore del corso, Gianluigi Gallenti, delegato per la Sostenibilità all’Università di Trieste e, per l’Università di Udine, il referente per i Master, Rocco Lobianco, e il direttore del nuovo corso, Antonio Massarutto. Sarà presente, inoltre, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, Alberto Bergamin.