Un premio alla relazione contabile nella ‘lingua’ dei cittadini

L’associazione certificatori e revisori dei conti degli enti locali (Ancrel) del Friuli Venezia Giuli ha presentato la prima edizione del “Premio Taurian”, dedicato al già vicepresidente Guido Taurian, originario di San Vito al Tagliamento e scomparso quattro anni fa. Potranno partecipare i professionisti che nella relazione sul consuntivo di bilancio 2022 utilizzeranno un linguaggio più chiaro e meno ragionieristico, quindi più comprensibile per i consigli comunali.

“Vogliamo che i revisori dei conti e più in generale tutta la struttura amministrativa degli enti locali parlino la stessa lingua dei cittadini così da rendere più trasparente la gestione dei servizi e la qualità della spesa pubblica” ha dichiarato la presidente regionale Rosa Ricciardi. La presentazione del premio, che consiste in un assegno de 2.500 euro, è stata fatta a conclusione di due incontri formativi organizzati dall’Ordine dei commercialisti (Odcec) di Udine e di Pordenone. Il Comitato Scientifico, chiamato a esaminare i documenti in gara, sarà formato da Patrizia Ruffini, Emanuele Padovani e Andrea Garlatti, quest’ultimo docente all’Università di Udine e già collega di Taurian in diversi enti.

“Molto preparato e sempre attento all’aggiornamento professionale – lo ha ricordato Garlatti -, volutamente semplice nell’esposizione, ha svolto il ruolo di revisore con spirito di servizio e con la massima collaborazione non solo con gli Uffici e Servizi, ma anche con gli amministratori locali, ai quali offriva le sue riflessioni tecniche”.

“Intendiamo così ricordare un collega, che resta un esempio per tutti i revisori della nostra realtà regionale, per la sua difesa dell’indipendenza di giudizio e per l’impegno continuo a migliorare competenze e professionalità – ha aggiunto Ricciardi -. I revisori sono gli unici professionisti che conoscono le due contabilità, quella finanziaria e quella economico-patrimoniale, sono presenti in tutti gli enti, ne conoscono punti di forza e criticità. Sono sempre più preparati grazie alla continua formazione offerta dagli Ordini provinciali e dall’Ancrel e finanziata dalla Direzione Regionale. Il ruolo dei revisori negli enti locali del Friuli Venezia Giulia è da sempre fondamentale, ma ancora di più oggi se il sistema delle Autonomie vuole vincere le sfide normative e contabili dettate dal nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aspettiamo di essere chiamati alla Segreteria tecnica regionale Pnrr per dare il nostro contributo”.