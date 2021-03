Una startup in dolcissima espansione

La startup che ha inventato la prima macchina per realizzare il tiramisù, ha scelto il Friuli, precisamente Villotta di Chions, per realizzare il suo nuovo stabilimento produttivo. Si tratta di Meesoo, con sede legale a Bassano del Grappa, che nasce grazie a un’intuizione di Iuri Merlini, ingegnere specializzato in startup ad alto contenuto di innovazione e con la passione per il celebre dolce.

Dopo anni molto intensi di ricerche, analisi, prove su prove e centinaia di tiramisù preparati, nel 2015 la startup diventa costituita giuridicamente per poi esordire nel mercato, l’anno successivo, con l’omonimo prodotto, coperto da brevetto internazionale: la prima macchina per realizzare un tiramisù espresso, pronto in 30 secondi, destinata al mercato B2B, sia settore HoReCa sia Gdo. Meesoo rende disponibile all’operatore una crema al mascarpone densa e soffice e molto facile da dosare, ottenuta con una ricetta esclusiva studiata da esperti pasticcieri e tecnologi alimentari, e realizzata con materie prime fresche nel laboratorio di pasticceria di Meesoo sito a Casarsa della Delizia.

Oggi la ripresa a pieno regime dopo le difficoltà dovute al lungo lockdown è legata soprattutto a un nuovo stabilimento produttivo, sempre appunto nel Friuli Occidentale. L’investimento è rappresentato dall’acquisto dell’immobile un anno fa e poi dall’avvio dei lavori di adeguamento e ammodernamento avvenuti, di fatto, durante il secondo lockdown.

“A partire dal primo lockdown – spiega Merlini - ci siamo trovati di fronte a un calo significativo del lavoro. Tuttavia non ci siamo persi d’animo e abbiamo deciso di contrastare questo evento negativo in due modi. In primo luogo abbiamo sviluppato dei prodotti per il canale della Gdo facendo quindi in modo di ampliare le nostre possibilità commerciali. In realtà era un progetto che avevamo già in programma di portare avanti, quindi lo abbiamo anticipato avendo del tempo per gestirlo. Allo stato attuale abbiamo già alcuni punti vendita nostri clienti e stiamo lavorando per aumentare la nostra presenza in questo canale. In secondo luogo abbiamo acquistato una nuova unità immobiliare con il fine di ampliare e strutturare maggiormente la nostra capacità operativa in modo da essere pronti per quando il mercato ripartirà dopo la parentesi del Covid. Complessivamente l’investimento ha superato il mezzo milione di euro”.

L’immobile oggetto dell’investimento è situato a Villotta di Chions e si sviluppa su una superficie di circa 800 mq. Oltre ai lavori legati alle infrastrutture sono stati fatti investimenti in nuove attrezzature e linee automatizzate volte a incrementare in modo significativo la capacità produttiva alimentare dell’azienda nel rispetto però della qualità del prodotto apprezzato oramai in Italia e in diversi Paesi esteri. Infatti, suoi macchinari sono stati venduti in diversi Stati europei, come Francia, Regno Unito e Romania, e anche in nel Medio Oriente.