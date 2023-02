Undici aziende triestine cercano 150 lavoratori

"Queste aziende rappresentano un orgoglio per la Regione e il territorio triestino, non solo in quanto cercano oltre 150 figure professionali da inserire nelle loro piante organiche, ma anche perché nella loro attività applicano delle dinamiche virtuose come, ad esempio, nell'ambito del welfare, dell'innovazione e del lavoro agile".

Lo ha detto oggi l'assessore regionale Alessia Rosolen alla presentazione del Recruiting day - organizzato dalla Regione in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico - per la ricerca di oltre 150 posti di lavoro da parte di undici aziende triestine. Le domande e i curricula dovranno essere inviati entro il 14 marzo, mentre l'incontro tra i selezionati e le aziende è programmato per il 21 dello stesso mese.

Come ha spiegato l'assessore, una delle sfide future, per soddisfare la crescente ricerca da parte delle imprese di giovani con profili di specializzazione e di alta formazione, è quella di investire sull'attrattività del territorio per un flusso da fuori regione di persone professionalmente qualificate, pronte a essere inserite nelle aziende.

Nel dettaglio le figure ricercate variano a seconda della tipologia di azienda: dall'alta tecnologia informatica all'assistenza, dai trasporti all'alimentare. Un totale di oltre 150 posti di lavoro, tra cui; ingegneri (chimici, elettronici, progettisti), tecnici IT, programmatori, sviluppatori di software, elettricisti, assistenti sociali, psicologi, operatori di call center, meccanici, magazzinieri, saldatori, commerciali e contabili.

Ulteriori informazioni ai fini dell'invio dei curricula sono reperibili sul sito della Regione.