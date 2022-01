UniCredit e Allianz rafforzano la partnership

UniCredit e Allianz hanno firmato un accordo quadro internazionale che getta le basi per una migliore collaborazione a favore dei clienti di entrambi i gruppi, che vantano una partnership di grande successo nel settore della bancassicurazione fin dal 1996. L’accordo riguarda Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale e massimizza il contributo di entrambi i partner alla futura creazione di valore.

Sono previsti investimenti congiunti (inclusi i settori della formazione e del marketing) finalizzati ad una integrazione seamless dei processi e ad accelerarne la digitalizzazione. Verranno anche poste le basi per una collaborazione tra i due gruppi nel settore dell’insure-banking, consentendo a UniCredit di offrire i propri migliori prodotti bancari ai clienti attraverso open platform di Allianz in Germania, Italia e altri paesi.

In Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale, UniCredit conta oltre 15 milioni di clienti e il Gruppo Allianz più di 30 milioni. Due accordi saranno firmati per modificare e completare quelli attualmente vigenti in Italia e Germania.

Italia. L’accordo comprenderà: il rinnovo fino al 2027 degli accordi attualmente in essere nei settori vita e danni, con margini di flessibilità strategica per UniCredit a partire dal 2024; pieno accesso per i clienti UniCredit ai migliori prodotti di Allianz e ad ulteriori sviluppi in termini di innovazione; ulteriore supporto da parte di Allianz a UniCredit nello sviluppo di una piattaforma e di un modello di servizio integrati; rafforzamento della formazione e aumento del supporto marketing, finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità del servizio e l’offerta ai clienti.

Nell’ambito della rinnovata partnership, il prossimo 10 febbraio CreditRas Vita e CreditRas Assicurazioni saranno rinominate rispettivamente UniCredit Allianz Vita e UniCredit Allianz Assicurazioni.

Germania. L’accordo, subordinato ad alcuni adempimenti societari, comprenderà ulteriori iniziative per potenziare l’offerta bancassicurativa digitale e il marketing, imprimendo un’ulteriore spinta commerciale alla partnership.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha dichiarato: "Questo accordo, che segna un passo avanti nell'attuazione del nostro piano, è una testimonianza di ciò che può essere realizzato attraverso una vera, forte ed efficace partnership. Mette a fattor comune le nostre migliori offerte alla clientela, l'innovazione e l'integrazione tecnologica a beneficio dei nostri clienti e di quelli di Allianz, a riprova del nostro impegno in questo settore. È un esempio di come intendiamo razionalizzare le nostre joint venture e massimizzare i benefici di tutte le partnership future".

Oliver Bäte, CEO di Allianz SE, ha detto: "Siamo lieti di proseguire e rafforzare la nostra partnership di successo con il Gruppo UniCredit. Sono soddisfatto di poter assicurare il futuro della nostra comune base clienti con prodotti e servizi di livello mondiale".