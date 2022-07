UniCredit finanzia il parco fotovoltaico della friulana Ifim

UniCredit supporta il progetto di sviluppo sostenibile della società friulana Ifim srl. La banca ha, infatti, finalizzato in favore dell'azienda un'operazione da 2 milioni di euro, per la costruzione e la gestione di un nuovo parco fotovoltaico in località San Gottardo, nel Comune di Udine. I lavori dell’impianto, che a regime avrà un rendimento annuale medio di circa 3.500.000 kWh, sono già iniziati e dovrebbero termine entro fine 2022.

L'operazione in favore di Ifim ha un periodo di ammortamento di 10 anni ed è collegata al raggiungimento di obiettivi Esg che l'azienda si è impegnata a realizzare entro tre anni: più nel dettaglio si tratta del risparmio di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra stimate in 45.226.000 kg durante il periodo di attività dell’impianto stimato in 24 anni.

"Il nostro Gruppo è impegnato a promuovere e sostenere lo sviluppo di un futuro economico più sostenibile", dichiara Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit. "L'operazione appena conclusa con Ifim ha una valenza ancora maggiore alla luce dello scenario globale che si è venuto a creare ed è un esempio concreto, tangibile, del nostro impegno per le comunità in cui operiamo".

“Il futuro sostenibile è sempre più vicino grazie Unicredit, che finanzierà l’impianto fotovoltaico del comprensorio Ifim di San Gottardo", commenta Raffaella Midolini, Presidente di Ifim. "La società è estremamente riconoscente e grata per essere stata riconosciuta come azienda che si prefigge di raggiungere, entro pochi anni, gli obiettivi Esg: Enviromental con un impatto favorevole verso il territorio unico del Parco del Torre, dove è allocata; Social perché promuove iniziative di grande impatto sociale, recuperando aree dismesse destinandole a percorsi di tutela ambientale, artistici e didattici, venendo incontro alle esigenze storico-culturali dei cittadini e, infine, una Governance improntata verso la Green Transition e le nuove forme di energia pulita, importantissime per la salvaguardia della nostra biosfera".

"Si parla di energia solare utilizzata da un nuovo impianto fotovoltaico da 3MWp, collocato sopra a una discarica chiusa, quindi un utilizzo concreto verso un recupero e valorizzazione del parco del Torre, attuando una soluzione che andrà a implementare la produzione di energie rinnovabili, occupando una superficie da riconvertire. Il tutto in linea con l’Agenda Onu 2030, i suoi fondamentali punti per la tutela dell’ambiente: uno sviluppo sostenibile ed etico per l’ecosistema, la società e le persone, grazie a questa operazione strategica in un periodo così complesso da cui solo uniti e solidali si può uscirne e vincere il disagio”.

L’intervento della banca è un Finanziamento Futuro Sostenibile, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda.

Attraverso Finanziamento Futuro Sostenibile, infatti, UniCredit riconosce all'azienda, al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito Esg, prefissati alla stipula del finanziamento. Tre le categorie di obiettivi identificate: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna inoltre a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società cliente.