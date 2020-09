UniCredit Launch Pad premia Addi.Fit

Si è conclusa nei giorni scorsi, con la riunione della commissione giudicante composta da autorevoli protagonisti del mondo dell’innovazione del Nord Est, la seconda edizione di UniCredit Launch Pad, il programma di accelerazione di UniCredit dedicato a nuove realtà imprenditoriali ad alto potenziale provenienti da Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Tra i vincitori, individuati all’interno di una platea di start up proposte dai principali operatori del mondo dell’innovazione a Nord Est (università, incubatori, acceleratori d’impresa), anche una realtà pordenonese presentata dal Polo Tecnologico di Pordenone: Addi.Fit.

Addi.Fit si aggiudica così il diritto di accedere a specifici servizi della piattaforma della banca UniCredit StartLab che prevede l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita, attività formative, tra cui la Startup Academy, un programma di mentorship dedicato, la partecipazione a un Investor Day e, infine, la possibilità di partecipare a “Business Meetings” con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello.

ADDI.Fitha realizzato ‘Make’, un servizio online che aiuta i marchi a produrre scarpe personalizzate Just-in-Time basate su caratteristiche biometriche e aderenti. Sfruttando l’algoritmo proprietario "FitRank" e la deformazione della forma 3D, Make può generare e produrre istantaneamente un design in tempo reale che soddisfa le esigenze personali.

Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit, dichiara: “Con la nuova edizione di UniCredit Launch Pad prosegue la nostra collaborazione con il mondo dell’innovazione del Nord Est. In questa particolare congiuntura il sostegno di UniCredit ai protagonisti della cosiddetta innovazione “dal basso”, le start up, non solo non è venuto meno ma, se possibile, si è intensificato con l’aumento di neoimprese premiate: crediamo infatti che ora più che mai la capacità di ripensare processi e prodotti e di adattarsi alle nuove condizioni di mercato sia un valore imprescindibile per attivare nuovi percorsi di crescita”.

“Prosegue con successo la partnership fra il Polo Tecnologico e UniCredit - afferma Franco Scolari, direttore del Polo tecnologico di Pordenone - che anche quest’anno attraverso l’iniziativa Launchpad ha potuto indirizzare una delle proprie startup Addi.fit, verso una manifestazione che consente di accedere a un network di investitori e opportunità di assoluta rilevanza per la fase di accelerazione”.

Questo l’elenco delle start up vincitrici dell’edizione 2020 di UniCredit Launch Pad:

- Ecosteer (ente proponente: NOI Techpark Südtirol / Alto Adige)

- Mirnagreen (Industrio Ventures / Rovereto)

- addi.fit (Polo Tecnologico Pordenone)

- Stellar Project (Università di Padova /Trasferimento Tecnologia)

- EZ Lab (Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a. / Padova)

- Ulisse Biomed (Innovation Factory - Area Science Park / Trieste)

- Bermat (Trentino Sviluppo S.p.A)