UniCredit premia due start up friulane

Si è conclusa nei giorni scorsi, con la riunione della commissione giudicante composta da autorevoli protagonisti del mondo dell’innovazione del Nord Est, la terza edizione di UniCredit Launch Pad, il programma di accelerazione di UniCredit dedicato a nuove realtà imprenditoriali ad alto potenziale provenienti da Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Tra i vincitori, individuati all’interno di una platea di start up proposte dai principali operatori del mondo dell’innovazione a Nord Est (università, incubatori, acceleratori d’impresa), anche due realtà friulane: Boss Technologies, presentata da Friuli Innovazione e da Confindustria Udine, e SediciDodici, presentata dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani di Pordenone.

Boss Technologies progetta, realizza e vende impianti di taglio water-jet, plasma, laser su misura, che trovano applicazione in contesti green ed eco-sostenibili. È specializzata nel produrre macchinari ad alto valore tecnologico per il taglio water-jet abrasivo anche in 3D. Per risolvere il problema di interazione uomo-macchina, è stata sviluppata un’innovativa interfaccia, Joystic 3D Robot Wearable, che facilita l’uso del macchinario.

SediciDodici ha sviluppato uno strumento clinico diagnostico, Smart Clot, che permette di identificare, attraverso un sofisticato processo, potenziali rischi trombotici ed emorragici, principali cause delle malattie cardiovascolari e del sistema circolatorio. Il sistema include un kit diagnostico e un software di analisi e permette anche di monitorare l’efficacia delle terapie anti-aggreganti o anti-coagulanti somministrate.

Le due startup accedono così ai servizi ed opportunità della piattaforma di business di UniCredit Start Lab fra cui: la possibilità di partecipare ad incontri con aziende Corporate clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche; la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali, in eventi dedicati; training manageriale di alto livello, tramite la Startup Academy e workshop tematici; il programma di Mentorship personalizzato con professionisti, consulenti, imprenditori e partner di UniCredit per confronti periodici su aspetti strategici e di crescita aziendale; ed, infine, l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita.

Luisella Altare, Responsabile Nord Est di UniCredit Italia, dichiara: “Nonostante l’attuale difficile congiuntura, si conferma la dinamicità del fenomeno delle start up innovative in Italia, e in particolar modo a Nord Est dove abbiamo raccolto oltre 100 candidature, con una forte concentrazione nel settore digitale (60% dei progetti) e una buona presenza femminile in tutti gli ambiti. Obiettivo di UniCredit è continuare a incoraggiare l’innovazione tecnologica e la creazione di nuove imprese innovative anche in questa difficile fase dell’economica, rafforzando così un ecosistema virtuoso che, grazie a processi di Open Innovation, può alzare il tasso di innovazione del Paese. Con UniCredit Start Lab negli ultimi 8 anni abbiamo analizzato più di 6.000 progetti imprenditoriali di nuova generazione e accompagnato oltre 400 start up verso percorsi di crescita, raggiungendo in Italia una quota di mercato pari al 20% tra le start up e le PMI innovative che ci consente di avere un punto di osservazione privilegiato sull’innovazione in Italia”.

“Siamo molto orgogliosi che Boss Technologies Srl – azienda insediata a Fruli Innovazione - si sia aggiudicata UniCredit Launch Pad 2021 - afferma Daniele Cozzi, Presidente di Friuli Innovazione. Operare nell’ecosistema nazionale dell’innovazione ed essere partner di importanti iniziative come UniCredit Start Lab ci consente di integrare il supporto offerto dal nostro Incubatore certificato con ulteriori percorsi di crescita e networking. Si tratta infatti di importanti sinergie a beneficio delle realtà innovative del territorio che in questo caso abbiamo individuato e candidato in modo congiunto con Confindustria Udine, con cui lavoriamo “fianco a fianco” condividendo l’impegno per lo sviluppo del territorio”.

"Questa importante iniziativa si inserisce nel più ampio progetto che vede impegnata Confindustria Udine nel dialogare e nel rafforzare le relazioni con gli stakeholder del territorio per implementare una rete a supporto delle start up che possa offrire anche occasioni di visibilità, promozione e networking utili a esplorare ed esprimere le potenzialità di crescita delle nuove imprese" sottolinea Cristina Mattiussi, delegata al Progetto Start Up di Confindustria Udine, che conclude "il premio riconosciuto a Boss Technologies Srl conferma la validità di questa strategia”.

Franco Scolari Direttore Generale Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Pordenone, afferma: “Anche quest’anno il Polo Tecnologico Alto Adriatico ha aderito con entusiasmo al Launch Pad di Unicredit, un'iniziativa che sposa perfettamente gli ideali del Polo, avendo l’obiettivo di sostenere lo sviluppo a livello locale di realtà innovative ad alto potenziale. Fra queste realtà rientra SediciDodici, PMI innovativa selezionata dal programma per via di Smart Clot, una tecnologia disruptive per la valutazione “ex vivo” del potenziale trombotico ed emorragico di pazienti affetti da patologie cardiovascolari. Launchpad consentirà a SediciDodici di apprendere e rafforzare il proprio approccio al mercato, consolidando la fiducia di numerosi KOL e leader di mercato italiani ed europei che hanno già espresso l’interesse per gli sviluppi nel campo della diagnostica clinica specifica, sottoscrivendo con la PMI accordi e reciproci impegni”.