Oltre 150 associati entreranno a far parte di Unindustria Pordenone lunedì 9 dicembre, nella sala convegni della Territoriale – dalle 17.15, accesso dalla passerella pedonale di Via Borgo S. Antonio, 17 – secondo un’apprezzata ritualità chiamata Welcome Day. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente, Michelangelo Agrusti e gli omologhi delle varie Sezioni merceologiche.