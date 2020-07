UnipolSai rinnova la convenzione con le Coop Fvg

Legacoop Fvg, UnipolSai e Assicoop Fvg rinnovano la convenzione. La firma si terrà a Udine, mercoledì 29 luglio alle 11, nella sede di Legacoop Fvg in via Cernazai 8. Saranno presenti Giovanfilippo Paiella (responsabile Distretto Vendite Nord Est di UnipolSai), Livio Nanino (Presidente di Lega delle Cooperative del Fvg) e Roberto Sesso (Presidente di Assicoop Fvg); ci saranno anche i rappresentanti delle maggiori cooperative regionali, socie di Assicoop, tra cui Idealservice, Aster Coop e Camst, nonché alcuni rappresentanti delle Agenzie UnipolSai del territorio.

UnipolSai pone da sempre particolare attenzione alle organizzazioni socie. Nel 2008, la compagnia assicurativa decise di varare una specifica “Convenzione” rivolta ai soci e ai familiari delle imprese associate a Legacoop Fvg, riguardante polizze Rc Auto, abitazione, infortuni, malattia e previdenziali.

La convenzione, nata a livello sperimentale, oggi coinvolge la maggioranza delle imprese cooperative regionali di Legacoop– comprese quelle di consumo – e i loro soci. Di fatto si rivolge a quasi la metà dei nuclei familiari regionali, potendone usufruire oltre 600 mila persone (sono infatti circa 250 mila i soci delle cooperative aderenti a Legacoop in Fvg).

I risultati sono tangibili. La convenzione è divenuta un progetto di successo in continua evoluzione. La lungimiranza di UnipolSai, le competenze tecniche delle agenzie territoriali, la capacità di tessere relazioni di Legacoop, la regia di Assicoop e il comportamento virtuoso della clientela (che ha contenuto gli indici di sinistrosità) ha consentito di realizzare in Fvg qualcosa di più che un mero risultato economico, evidenziando sinergie e spirito di squadra vincenti.

Questi sono i motivi per cui oggi UnipolSai rinnova la propria fiducia al Friuli Venezia Giulia. Il soggetto che attua, propone e sviluppa la convenzione UnipolSai/Legacoop Fvg è Assicoop Fvg; uno strumento nato per essere il punto di riferimento in ambito di sicurezza assicurativa per le imprese associate a Lega delle Cooperative. A oggi, sono circa 30.000 i soci che utilizzano la convenzione, usufruendo di un risparmio annuo di circa 1 milione di euro.

L’obiettivo di Assicoop continua a essere la promozione della convenzione, fornendo un servizio qualificato e professionale di consulenza assicurativa per determinare il grado di rischio e fornire adeguato supporto all’individuazione del prodotto assicurativo più idoneo alla propria clientela.

Da evidenziare, inoltre, la consulenza e la promozione in ambito di “convenzioni luogo di lavoro” e la possibilità per i soci di accedere a prestiti finanziari tramite la società FinItalia.

Assicoop chiude l’esercizio 2019 con un risultato positivo di oltre 36 mila euro, in continuità con gli esercizi precedenti, che va a consolidare il patrimonio sociale di 531.680 euro. Risultati importanti, che confermano la bontà del lavoro svolto e che hanno stimolato la predisposizione di un progetto di sviluppo strategico per il prossimo triennio, con investimenti che complessivamente supereranno i 100 mila euro.

Al centro del progetto, afferma il Presidente di Assicoop Roberto Sesso, “abbiamo messo le persone, i soci e i valori etici che ci accomunano. Durante la recente pandemia dovuta al Covid-19, Assicoop ha aderito al progetto Quid, promosso dalla cooperazione sociale attraverso la cooperativa Noncello di Pordenone, acquistando e distribuendo gratuitamente agli associati circa 3.500 mascherine lavabili che rispondono ai requisiti ecosostenibili dell’Agenda 2030. Tali requisiti sono propri di Assicoop, già contemplati nel nuovo piano triennale di sviluppo, dove prevediamo di coniugare l’integrazione fra l’attività economica, sociale ed ambientale a tutela dei desideri, delle aspettative e dei bisogni delle comunità e delle istituzioni. Il marchio Assicoop Fvg sarà sempre più sinonimo di garanzia e di qualità”.