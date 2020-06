Uniud Lab Village in rampa di lancio

Lunedì 22 giugno, alle 11.30, a palazzo Torriani, Confindustria Udine e Università degli studi di Udine sottoscriveranno un accordo per sostenere lo sviluppo di Uniud Lab Village, il polo della ricerca avanzata che vedrà riuniti nello stesso luogo i laboratori universitari e delle imprese. A firmare ufficialmente l’intesa saranno la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli e il magnifico rettore Roberto Pinton, alla presenza anche di Dino Feragotto, vice presidente di Confindustria Udine con delega all’innovazione, e Alessandro Gasparetto, delegato alla ricerca e al trasferimento tecnologico dell’Ateneo udinese.

Uniud Lab Village è la nuova area voluta dall’Ateneo friulano in via Sondrio, a Udine, in cui concentrare gran parte dei laboratori tecnologici, dove ospitare centri di progettazione e sviluppo di imprese industriali, nonché laboratori didattici.

Il complesso è stato ufficialmente inaugurato il 5 febbraio scorso con l’insediamento del laboratorio Danieli Automation Digi&Met. Altri ne seguiranno a breve. L’obiettivo è di integrare il mondo della ricerca e il mondo dell’industria per definire progettualità congiunte, formative e di ricerca e dare risposte più puntuali alla necessità di innovazione del comparto economico-produttivo territoriale.