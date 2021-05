Uno su quattro riceve meno di mille euro

I pensionati che ricevono meno di mille euro al mese in Friuli-Venezia Giulia sono 95.443 pari al 26,9 per cento del totale. Un fenomeno, quello delle pensioni ‘povere’, determinato da diversi fattori, come precisa il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo: c’è chi nella vita lavorativa ha versato pochi contributi, perché il suo sistema previdenziale lo prevedeva (come per agricoltori e artigiani) o perché ha interrotto l’attività prematuramente, sia chi riceve una pensione di reversibilità o l’assegno sociale. Agli antipodi nella classifica, però, troviamo anche 33.063 pensionati (pari al 9,3%) che ricevono una rendita superiore ai 3.000 euro lordi al mese e 7.251 di questi addirittura superiore ai 5.000 euro mensili. Russo, però, guarda con maggiore preoccupazione al futuro.

“Già oggi – spiega - forme di povertà si riscontrano più tra giovani che lavorano piuttosto che tra i pensionati. In prospettiva i trentenni e quarantenni che oggi lavorano, spesso in maniera discontinua, non solo nei prossimi anni dovranno sostenere un sistema previdenziale sempre più sbilanciato sui pensionati, ma quando toccherà a loro andare in pensione si ritroveranno con una rendita molto bassa”.

L’HOBBY SI È TRASFORMATO IN UNA PROFESSIONE - Non è facile scegliere se riposare in pensione o se continuare a lavorare. E la decisione è ancor più ardua se le attività che si portavano avanti a pieno regime non era una sola, ma addirittura due. È il caso di Primo Pizzioli, che tra due mesi compirà 85 anni, che quando si è ritirato dal ruolo che ricoprive nell’azienda di famiglia (la Zincoflex Pizzioli di Pordenone produttrice di reti per letti), ha deciso di proseguire con quelle che rappresentavano la sua attività secondaria: la filatelia e la numismatica.

Nata dalla passione e cresciuta come un hobby, l’occupazione di Pizzioli si svolge in modo ben preciso. “Oggi il mio lavoro consiste nel commercio in forma itinerante di francobolli e monete – spiega –. Ma non si deve pensare a una bancarella. Sono in contatto con alcuni circoli privati filatelici e numismatici ai quali propongo alcune collezioni. Per la pandemia, i contatti sono ridotti all’osso e io mi limito a consegnare gli oggetti su cui sono già stati presi accordi. Anche per questo motivo posso portare avanti questo impegno senza troppi problemi: è vero che mi occupa molte ore al giorno, ma si tratta di un lavoro d’ufficio, che è possibile svolgere senza problemi”.

L’HOBBY SI È TRASFORMATO IN UNA PROFESSIONE - Sono quasi 70 anni che fa ‘barba & capelli’ agli udinesi: per la precisione dal 1953, quando ad appena 13 anni Italo Nicoletti entrò come garzone nel primo salone cittadino, in Via Vittorio Veneto. Dopo aver sperimentato una carriera nella musica, nel 1981 ha aperto LO storico ‘Il Regolazucche’ in viale Ungheria, dove generazioni di udinesi si sono talmente appassionate alla verve del barbiere-trombettista (e pure pittore!) da convincerlo a non smettere. “Sono andato in pensione nel ’95, dopo 42 anni di lavoro, ma ho continuato, perché è la mia vita. Se c’è la salute, non lo posso lasciare: per me è tutto”. Dopo il primo lockdown, invece di mollare, Italo ha rinnovato il salone con un impegno importante, validamente sostenuto dai collaboratori Pedro e Rossella, riportando Regolazucche ai festi Anni ’70-’80, quando era frequentato dai giocatori della Snaidero e dell’Udinese. “Per fare questo lavoro, devi essere sempre aggiornato: anche i Vip più esigenti sanno che di me si possono fidare. Per Zico aprii pure un salone a Reana, vicino a casa sua, dove arrivavano tutti gli amici dal Brasile: cantanti, star della tv… Artisti, sportivi, politici e gente comune continuano a venire da me: come posso smettere? L’unica cosa che ho smesso di fare è suonare la tromba!”

INNOVAZIONE E FORMAZIONE SENZA ETÀ - "La nostra casa editrice, La Giraplina, si occupa di realizzare carte escursionistiche e topografiche con indicazione dei sentieri. Si tratta di un’attività molto specializzata, ma piccola. Alla casa editrice lavoriamo solo in due: io e mia figlia. Per questo motivo, raggiunti i famosi 42 anni di contributi, ho voluto restare a dare una mano per la parte amministrativa”.

A raccontare la sua esperienza di pensionata al lavoro è Silvana Bogo di Fagagna.

“Con il passare degli anni il mio orario si è ridotto e oggi non sono più occupata a tempo pieno – racconta -, ma ci tengo a dare ancora il mio contributo all’attività di famiglia, che ho fondato con mio marito molti anni fa”.

SEMPRE INSIEME, AL LAVORO E IN FAMIGLIA - “Sto pianificando il menu per la prossima riapertura, per la quale sono già piovute tantissime prenotazioni. Dirigo un locale con 8 dipendenti, lavoriamo prodotti freschi e ci vogliono tempo e metodo per organizzare tutto per bene”. Aldo Morassutti, 88 anni, dal 1956 titolare del ristorante ‘Da Toni’ di Gradiscutta di Varmo, ci tiene al proprio lavoro e la pensione non l’ha proprio presa in considerazione. “La mia è un’attività totalizzante, che prende ogni momento. Quando ho avuto l’età per la pensione non mi sono voluto fermare. Io ho la fortuna di lavorare a fianco di mia moglie Lidia: in questi anni abbiamo faticato tanto per far sì che la ‘macchina’ funzionasse a puntino, ma ne abbiamo ricavato anche grandissime soddisfazioni. I miei sogni si sono realizzati. Quello che chiedo adesso è di non essere mai costretto a vedere il declino del ristorante, vista la fatica e la cura per farlo crescere giorno per giorno”.

pordenone/1. Dai classici foglietti attaccati al pc alle doppie e triple schermate. Servono soluzioni tecnologiche affidabili per rendere trasparenti le verifiche sulla preparazione degli studenti

Ai tempi della Didattica a distanza (Dad) l’arte di copiare è stata rivoluzionata con nuovi metodi che alcune volte funzionano e altre, invece, fanno portare a casa un brutto voto rosso con l’aggiunta di rimprovero personale e conseguente ramanzina da parte dei genitori. Ci sono studenti che anche in Dad continuano con il metodo classico dei ‘fogliettini’ appesi allo schermo del computer con il nastro adesivo, solo che dalla fretta e toccandolo continuamente per evitare distacchi accidentali può succedere che finiscano proprio per staccarsi diventando visibili all’occhio della telecamera. Però, c’è chi sfrutta la stessa tecnologia digitale a proprio vantaggio, scopiazzando con la tecnica dei social. Altri esempi che vengono comunemente usati sono la cosiddetta ‘doppia schermata’, che serve principalmente a copiare senza distogliere gli occhi dallo schermo, perché essendoci due schermate nello stesso video è impossibile farsi beccare. Ovviamente non ci sono solo le doppie schermate, ma anche le triple o pure le quadruple, a seconda della quantità dell’argomento e alla lunghezza degli appunti. Poi è semplice usare questa tecnica; le si adatta allo schermo per vederle bene tutte e due, senza che una copra l’altra e l’interrogazione, con un po’ di fortuna, potrà essere da 6 o 7. Ce lo spiega la professoressa di una scuola nel Pordenonese, che in questi mesi ha accumulato una certa esperienza sull’argomento.“Adesso i metodi per copiare sono cambiati – rivela - ora si usano i social, come messaggini, video, audio per comunicare sotto traccia. Io, se devo interrogare degli studenti, chiedo che facciano la deroga per venire in presenza a scuola, almeno per vederli così senza imbrogli”.Sempre meglio della decisione di una professoressa di Verona che ha creato molto scalpore sui media: durante un’interrogazione una studentessa stava esponendo l’argomento così bene, che la docente insospettita, ha chiesto alla studentessa di bendarsi fino alla fine della prova orale. Il caso però ha messo in evidenza un fatto: la didattica a distanza si è sviluppata nel giro di pochi mesi ma non ha contemporaneamente definito le soluzioni tecniche per rendere le interrogazioni e gli esami trasparenti come succede in presenza.Durante i periodi di lockdown e di zona rossa la Dad è stata l’unica opzione a disposizione dei docenti. Certamente, però, la formula della didattica a distanza è ormai entrata nell’organizzazione scolastica e anche in futuro potrebbe essere utilizzata per alcune attività o in situazioni particolari. Meglio, quindi, oltre alle lezioni, pensare a come rendere digitali anche le verifiche sulla preparazione degli studenti. Copiare qualche volta può servire allo studente per salvarsi, ma tutto quello che avrà copiato non lo ricorderà e, poi, quando gli servirà proprio quella risposta nella vita o sul lavoro non la saprà. Quindi bisogna porsi tutti una domanda: copiando, io che cosa imparo veramente?

Quando c’era l’avviamento professionale



buja. Storia di una scuola che formò centinaia di giovani avviandoli a un lavoro, non privi però di un bagaglio di cultura. Anche il Ministero la prese a modello

Anno 1952-53: è la data sul retro della fotografia scattata dal fotografo Baldassi nell’atrio della scuola di avviamento professionale di Buja. Tra uno stuolo di allievi e allieve sorridenti si riconoscono il direttore, professor Ferruccio Costantini accanto a monsignor Urbani. Ricordo i cognomi di alcuni docenti di allora: Ragagnin, Lissandron, Joseffini, Mascherin, Tondolo, Gomirato, Agliastro, Mandalà, Culò, Zanolini, Casco, Floramo, Piemonte… L’altra foto risale al 1948, tempi lontani, ma sono sicuro che in entrambe le immagini non pochi abitanti di Buja riconosceranno i volti di alcuni loro parenti.L’avviamento professionale era un istituto fervido di iniziative, vitale, anticipatore per molti aspetti sul piano della didattica. Una scuola attiva, come sarebbe piaciuta ai fautori delle scuole nuove di inizio ’900, nella quale le materie teoriche si integravano felicemente con quelle pratiche, dove il lavoro manuale non era negletto, ma assumeva una sua dignità accanto ad altre discipline come la lingua italiana, la storia, la geografia, la matematica e le osservazioni scientifiche. Non fu certo un caso se il Ministero della Pubblica istruzione scelse nel 1956 proprio la scuola di Buja, insieme a poche altre, per avviare una sperimentazione di ampio respiro che anticipasse la riforma della scuola secondaria inferiore che avvenne nel 1962.Il direttore venne invitato, insieme ad alcuni suoi docenti e ad altri colleghi provenienti da tutta Italia, a frequentare un corso di formazione a Roma. Si integrarono per parecchi giorni con i migliori nomi della pedagogia e della psicologia di allora: Gesualdo Nosengo, Aldo Agazzi, Giovanni Gozzer, Piero Bertolini, Luigi Calonghi, Giovanni Calò e altri. Furono incontri intensi, ricchi di proposte, di dibattiti, di confronti, indicatori di sperimentazioni, carichi di entusiasmi e ai quali seguì un triennio di applicazione concreta nei singoli istituti. Erano anni in cui la voglia di ricostruire, progredire, innovare, anche sul piano della pubblica istruzione, era molto forte. Da quella fucina nacquero le cosiddette ‘Classi di osservazione’, da cui sorsero poi le ‘Scuole medie opzionali’ che marcarono il trapasso dalle due istituzioni separate della scuola media e della scuola di avviamento professionale alla cosiddetta scuola media unica. L’avviamento professionale di Buja, già dinamico e vitale, nel corso di quella sperimentazione si dotò di aule dedicate alle varie discipline, in ciascuna delle quali gli alunni trovavano il materiale adatto per svolgerle: una modalità per apprendere facendo. In parallelo alla scuola diurna funzionava anche un corso serale destinato a giovani che già lavoravano. Per esso il direttore scelse il motto “Usgnòt par doman”, riportato anche sugli ‘ex libris’, contrassegno di proprietà molto in auge allora.I rapporti tra scuola e famiglia erano uno degli assilli del direttore, animo perennemente inquieto. A essi dedicò, instancabile, molte energie, pubblicando per anni il periodico ‘Il ponte’ con sottotitolo ‘Tra scuola e famiglia’. Le riunioni dei docenti non erano mai qualcosa di arido, di burocratico, ma un’opportunità per un costante approfondimento sulle tematiche relative alle varie discipline. In quegli incontri il direttore, che detestava le scartoffie, era prodigo di suggerimenti per far sì che gli insegnanti rendessero gradevole la loro fatica agli alunni. Non mancavano, inoltre, incontri conviviali, atti a rendere coeso il corpo docente. L’albergo ristorante “Al cavalletto” si animava periodicamente grazie alla presenza dei docenti e relativi familiari e degli amministratori locali. La scuola di avviamento di Buja, che operò in stretto e proficuo contatto con l’amministrazione comunale, era ben radicata nel tessuto connettivo locale: non un corpo asettico lontano dalle attese dei genitori e dai sogni di realizzazione dei ragazzi, non pochi dei quali poterono accedere a una professione grazie a quanto appresero tra quelle pareti.Dimenticavo… il direttore di quella scuola era mio padre.---------

Spilimbergo capitale come negli Anni ’50

il craf acquisisce 13 mila scatti dello storico fondo di Angelo, Gianni e Giuliano Borghesan, vere e proprie icone della stagione del neorealismo. “Materiale prezioso che rappresenta la città, patria e culla della fotografia”

Con il suo mezzo milione di fotografie in deposito e una biblioteca fatta di 10mila monografie e 50 mila numeri di periodici specializzati, il Craf - Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo è una delle strutture culturali più importanti della regione. In crescita costante sin dalla fondazione, da trent’anni organizza convegni, workshop, concorsi ed esposizioni, nelle sedi di Palazzo Tadea nella città dei mosaici e a Villa Tadea a Lestans, ma anche nel resto del territorio regionale e non solo.Il ruolo di Spilimbergo come luogo consacrato per eccellenza alla fotografia viene confermato dalla più recente acquisizione del Craf, che ha siglato l’acquisto dello storico fondo fotografico di Angelo, Gianni e Giuliano Borghesan, che porta nel suo deposito climatizzato 13mila nuovi esemplari tra negativi, positivi e diapositive, databili fra il 1935 e il 2019.

“RICONOSCIUTI DA SCORSESE”Sono stati proprio Gianni Cesare e Barbara, i figli di Giuliano – tra i fondatori del Gruppo friulano per una nuova fotografia, presidente onorario del Craf per alcuni anni e scomparso nel 2019 - a manifestare il desiderio di non disperdere il patrimonio di famiglia in altri istituti italiani, ma di lasciarlo al Craf. “Per noi – spiega il presidente Enrico Sarcinelli - si realizza un sogno. Il Centro ha colto l’opportunità di conservare materiale prezioso che peraltro rappresenta la città di Spilimbergo, patria e culla della fotografia. Gianni e Giuliano sono stati protagonisti del neorealismo friulano nella fotografia, riconosciuti in questo ruolo culturale anche da Martin Scorsese”.

immagini ‘impegnate’Nato nel 1924 e morto nel 2004 a Spilimbergo, Gianni imparò il mestiere dal padre Angelo, che aveva rilevato negli anni Trenta lo studio di Olga e Pietro Zamperiolo. Dopo la guerra, ereditò lo studio del padre e iniziò ad esercitare il mestiere, eseguendo principalmente ritratti con risultati encomiabili. Iniziò a collaborare con importanti riviste specializzate e nel 1955, insieme al fratello Giuliano (classe 1934), Aldo Beltrame, Carlo Bevilacqua, Toni Del Tin, Fulvio Roiter e Italo Zannier, diede vita al Gfnf, a Spilimbergo. All’attività di routine (ritratti in studio, cerimonie, eccetera) unì sempre un interesse artistico da cui nacquero immagini ‘impegnate’ che espose in mostre personali e collettive in tutto il mondo.

LA VERITA’ CONTRO IL FOLCLOREGiuliano Borghesan invece emigrò nel 1958 in Marocco, dove rilevò il Royal Studio di Casablanca e si affermò attraverso numerose mostre personali. La rivista Maroc Tourisme pubblicò dal 1958 al 1975 numerose sue fotografie, eleggendolo protagonista della cultura fotografica fra Sahara e Atlas, dove non esportò soltanto il mestiere, ma anche l’arte: ovvero, il suo modo di vedere e ritrarre l’umanità, i bambini, la femminilità, la maternità, il lavoro manuale, la povertà, le feste popolari e i paesaggi, rinunciando al folclore in nome della pura e semplice verità. Alcune delle sue fotografie (L’accordo-truffa, Pioggia a Spilimbergo, Ada, Madre e figlio) si sono trasformate in vere icone del neorealismo italiano e sono state esposte a San Pietroburgo, Madrid, Parigi e New York.------

‘Cambiare’: a Illegio cinquecento anni di trasformazioni nell’arte

Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto: lo stesso vivere è essere pronti a cambiare, perché solo l’inanimato e l’inerte restano sempre identici a se stessi. E’ proprio Cambiare, una delle capacità umane più importanti, il tema ella 17a Mostra d’arte di Illegio, aperta al pubblico dal 16 maggio al 17 ottobre nel borgo, garantito Covid-free: un’avvincente meditazione su quest’esperienza fondamentale dell’esistenza. In mostra il movimento che riguarda il cosmo, le specie e le coscienze, mettendoci in ascolto di grandi artisti che hanno imparato cosa significhi cambiare nella carne viva delle loro storie personali, piene di conquiste e ferite, e facendoci riscoprire le storie narrate dalle più belle pagine della nostra civiltà: la mitologia classica, la Sacra Scrittura, la letteratura e il teatro, la storia delle rivoluzioni e trasformazioni dell’Occidente. L’esposizione coinvolgerà la mente e il cuore con 30 capolavori internazionali, che mettono in scena mezzo millennio di bellezza, dal ‘500 al ‘900. Un racconto appassionante per l’alta qualità delle opere, di autori da scoprire o a firma degli astri più fulgidi nel cielo dell’arte. Tra i più importanti, Tintoretto, Antoon Van Dyck, Claude Monet, Lucio Fontana e Giacomo Balla, per la maggior parte con opere mai viste prima in Italia. Quattro le sezioni: la prima dedicata all’impulso di cambiare il mondo o reagire ai cambiamenti. La seconda incentrata sui più affascinanti racconti di metamorfosi, dalla mitologia alle favole. La terza ricorda storie di cambiamento interiore, morale e spirituale, di ascesa e caduta, smarrimento e ritorno. Nella quarta si apre il panorama del cambiamento dell’arte e del suo sguardo rivolto alla scena di questo mondo, dai maestri antichi fino ai nuovi linguaggi dal Novecento in poi, per indicare non solo che l’arte cambia, ma perché essa cambia! (a.i.)

“Serve un album per ripartire dopo la crisi”

ELIANA CARGNELUTTI, blueswoman friulana con una ‘fanbase’ anche all’estero, pubblica il 7 maggio il nuovo lavoro ‘AUR’: un cd, controcorrente, realizzato con diversi ospiti internazionali e con l’obiettivo di riprendere i concerti il prima possibile. “Le date per il ‘22 ci sono, quest’anno invece...”

Ci sono molti modi per reagire alle avversità e alla più grande degli ultimi anni, la pandemia. Quello scelto da Eliana Cargnelutti, già enfant prodige e blueswoman friulana di fama ormai internazionale, non è scontato: utilizzare il tempo ‘sospeso’ per preparare con calma un album intero, permettendosi ospiti di livello mondiale che solo un anno fa, forse, non sarebbero stati possibili. E decidere, controcorrente, di pubblicarlo in cd, il formato ‘fisico’ che molti considerano fuori moda. Il risultato è AUR, l’album che uscirà il 7 maggio, anticipato dal singolo Who is the monster. In tutto, dieci brani realizzati con la sua band (Simone Serafini basso, Michele Bonivento piano e Hammond, Carmine Bloisi batteria) e tanti ospiti, da Charlie Bonazza a Christian Rigano e Ronnie Grace, dal bassista di Tiziano Ferro (e tanti altri) Reggie Hamilton all’armonicista inglese Will Wilde, fino a due veri ‘sogni’ realizzati: Eric Steckel, ex bambino prodigio che ha inventato il blues metal e soprattutto la stella Ana Popovic, icona del rock blues Usa e punto di riferimento di ‘Miss E’ da sempre.“Abbiamo lavorato a distanza, io in Friuli, lei a Los Angeles – spiega - Adesso siamo tutti più vicini, anche perché non esiste più l’idea di rockstar. Tutti scendono dal piedistallo, perché il business si è ridotto. Certo, sarei voluta arrivare anche a Joe Bonamassa, ma sarà per la prossima volta: a 6 anni da Electric Woman, avevo fretta di far uscire un album nuovo”.

E’ anche per questo annullamento delle distanze che il titolo AUR è in friulano?“Sì, per non rinnegare le mie origini. Sono contenta di partire da qua, anche se ti dà meno credibilità, ma io vorrei vivere qui e suonare all’estero. E’ il tributo a una terra che forse non ha creduto troppo in me, perché porto in giro un’italianità che qui non riconosciamo: non sappiamo quanto siamo fighi all’estero. AUR, poi, è il suono basso del theremin che apre l’album: una specie di terremoto anche interiore che rappresenta la ripartenza dopo un periodo di crisi, anche personale. L’album è una catarsi, come accade nel blues: un nuovo inizio, un nuovo movimento”.

La prima cosa da dire è che nei brani, tutti in inglese ovviamente, non ci sono solo tanto blues e rock, ma anche suoni ‘da stadio’ e persino un pezzo reggae!“Sì, con la voce della brasiliana Francisca: volevo arrivare a più gente possibile, facendo comunque solo cose che mi piacevano. Molte colleghe all’estero stanno riprendendo solo atmosfere del passato: io non ce la faccio, anche per rispetto alla fanbase guadagnata in 10 anni di carriera, però inizio un po’ a scostarmi dal blues”.

Certo che ci vuole un doppio coraggio per far uscire un album ancora in stato di emergenza, e per di più in cd!“Oggi il mercato non esiste più e gli album ‘fisici’ sono una forma di promozione da vendere agli show e per promuovere i live. Io faccio parte dell’ultima generazione ancora legata al concetto ‘fisico’ della musica. Inoltre, dopo due album con un’etichetta europea, ho scelto di fare tutto da sola perché il lavoro delle label è sempre più marginale: puoi farlo da casa, come ho fatto io per quasi un anno, e investire di più in promozione”.

Si vedono già i risultati?“A luglio sarò sulla copertina di Blues in Britain, e senza aver speso nulla! Il mercato inglese è interessante: ci sono già date sicure a novembre e gennaio 2022, in un grosso festival. I tour estivi sono in bilico, o rimandati: a giugno avevo diverse date in Germania, ma staremo a vedere. E per quanto riguarda gli altri progetti, la mia ex etichetta mi ha chiamato per fare il Blues Caravan a giugno, ma sarà dura. E con le Strange kind of women, l’unica tribute band tutta al femminile dei Deep Purple, abbiamo così voglia di suonare che andremmo ovunque! Di sicuro, anche in questo caso, c’è l’Inghilterra nel futuro, ma nel ‘22”.

Cosa fa una musicista in un periodo come questo?“Dopo aver completato le date del tour 2020 in tempo, ho fatto 4-5 concerti estivi e poi mi sono messa a scrivere l’album, nota per nota, con le idee chiare, suonando ogni sera a casa da sola, prima di passare le partiture alle band. Poi, come tanti musicisti, c’è l’insegnamento: ho iniziato le lezioni online già un anno fa, a inizio pandemia, anche se è faticoso. Poi ci sono le piccole soddisfazioni, come l’endorsement della Fender Uk. Non ho dovuto neanche faticare tanto, però la chitarra dorata me la sono fatta customizzare in Friuli. Ho già detto che sono comunque sempre orgogliosa delle mie radici, vero?”.--------------

Celtic Hills, i metallari che cercano le tracce degli alieni in Friuli

Nuovi riconoscimenti e nuove pubblicazioni per i Celtic Hills, il trio di metal made in Friuli, entrato nel roster di gestione Split Screen: “un salto qualitativo per offrire un prodotto sempre migliore”. La storica band formata da Jonathan Vanderbilt (voce e chitarra), Jacopo Novello (basso) e Simone Cescutti (batteria) ha annunciato il il 16 maggio l’uscita del nuovo album Mystai Keltoy, un titolo enigmatico che richiama i misteri elusiani, con 11 tracce che parlano di antiche civiltà aliene, tra piramidi europee, leggende e fatti storici di questa terra, il Friuli, accennati anche nella copertina – che rappresenta il mito degli antichi visitatori -, realizzata da Sheila Franco, autrice anche del dipinto sulla cover del precedente Blood over intents. Registrato al Groove Factory di Udine con strumenti Panico Custom, e prodotto da Michele Guaitoli, cantante di band come Temperance, Vision of Atlantis ed Era, vede come ospite speciale la vocalist Germana Noage, ex cantante dei compagni di etichetta Aetherna. Nati nel 2010, dopo Horns Helmet Fighters e la partecipazioni ai volumi 2, 3 e 4 delle compilation internazionali della Slovak Music Globalliance, sono arrivati solo nel 2020 a un contratto di registrazione con la Elevate Records, e nell’anno del primo lockdown hanno pubblicato un album e un Ep, Schrage Musik. Il loro stile è difficile da collocare in un’unica vena di metallo, poiché ci sono molte influenze ed elementi sonori che possono anche ricordare un certo tipo di thrash Anni ‘ 90 Il canto è molto vario, e per alcuni ascoltatori può sembrare insolito in una band metal che fa di potenza, velocità e buone linee melodiche le sue caratteristiche. Il primo brano ad essere pubblicato sotto forma di singolo e video è The tomorrow of our sons, un’anticipazione di un full length che conterrà anche un pezzo in italiano. (a.i.)-------------

In memoria di Robert MilesCARLO PONTE rilegge il successo milionario Anni ‘90 ‘Children’ in versione strumentaleper solo basso: un’icona dance reinterpretata per non dimenticare l’artista

La rivisitazione di un brano immortale, che negli Anni ‘90 ha venduto più di cinque milioni di copie e scalato le classifiche europee, per ricordare un artista prematuramente scomparso, ma ancora vivo nella memoria di moltissime persone: Robert Miles, che ha portato la dance friulana in tutto il mondo, tra i più venduti in assoluto. Il musicista friulano Carlo Ponte ha voluto omaggiare la memoria di un grande artista conterraneo, pianto nel 2017 da tutti gli appassionati di musica dance, e non solo, che nel 1996 hanno amato il suo album Dreamland (ma anche 23 a.m, Organik...).Per ricordare il fagagnese Roberto Concina e confermare che “chi vive nel cuore di chi resta non muore mai”, Ponte ha reinterpretato con il suo basso l’iconica Children, personalizzandola, ma senza snaturare la linea originale del brano. Il progetto, realizzato agli Angel’s Wings Recording Studios con l’aiuto di Nico Odorico per l’arrangiamento, la registrazione e il mixaggio, è patrocinato dal Comune di Fagagna, che già lo scorso autunno si era attivato nella progettazione di iniziative per onorare la memoria di Robert Miles e della madre, scomparsa in seguito al Covid. La proposta del brano di Ponte - visibile anche su YouTube grazie a un video realizzato da Matteo Turco - è stata accolta con la speranza che sia di buon auspicio nella realizzazione delle molte idee in programma. Musicista da 30 anni, Ponte non solo suona i suoi bassi, ma li modifica fino a renderli lo strumento che emette il suono che sente suo ed è in grado di entrare dell’anima di chi lo ascolta. Amante dei più svariati generi musicali, alla continua ricerca di nuove proposte, il bassista suona anche con i 3WD assieme agli storici amici di una vita, Massimo Deana e Roberto Cescon.

Andrea Ioime