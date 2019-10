Usa-Ue, via libera ai dazi. Prosecco nel mirino

I giudici del Wto, la World Trade Organization, hanno deciso che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari. Questo il valore della ‘compensazione’ per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Una sorta di ‘rappresaglia’, quindi, che potrebbe andare a colpire molti dei prodotti del comparto agroalimentare made in Italy, dal Parmigiano al Prosecco. Ma non sono esclusi pesanti ricadute anche per la moda, i materiali da costruzione, i metalli, le moto e la cosmetica.

In attesa di conoscere la lista dei prodotti nel mirino degli Stati Uniti e la risposta dell’Unione Europea, la notizia è stata accolta male dalle Borse: i listini europei, già negativi dal mattino, sono peggiorati bruscamente in prossimità della fine delle contrattazioni, per poi chiudere sui minimi del giorno.