Valli e Dolomiti Friulane, risorse per creare sviluppo

Nel territorio delle Valli e Dolomiti Friulane ci sono delle risorse tipiche del territorio montano che possono essere utilizzate in modo sinergico per creare occupazione e trattenere i residenti sul territorio, come ad esempio il comparto agroalimentare con l’offerta turistica, la filiera del legno e delle foreste, la tradizione dei distretti con l’innovazione digitale.

E' uno degli elementi emersi dalla ricerca che Intesa Sanpaolo ha realizzato per analizzare le opportunità per la crescita del territorio delle Valli e delle Dolomiti Friulane. La ricerca sarà presentata martedì 15 ottobre, a Maniago (Palazzo d'Attimis - ore 17) in uno degli incontri che l'istituto sta organizzando nelle aree montane del Nordest.

I risultati della ricerca saranno illustrati da Anna Maria Moressa, della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, dopo gli interventi di Rudi Adami, direttore Area Imprese Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, del sindaco di Maniago, Andrea Carli, e dell'assessore regionale alle risorse agricole, Stefano Zannier.

Le sinergie fra banca, imprese e istituzioni per lo sviluppo delle Valli e delle Dolomiti Friulane saranno al centro di una tavola rotonda fra i direttori di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero, della Pietro Rosa Tbm, Francesco Parisi, gli amministratori delegati della Roncadin, Dario Roncadin, di Acqua Dolomia, Gilberto Zaina, della Tosoni Renato srl, Carlo Tosoni, i presidenti della Cooperativa Frutticoltori Friulani, Livio Salvador, e di Mikita (maniago Innovation Knives Italy), prima rete d'impresa del settore dei coltelli, Gianni Pauletta. Le conclusioni saranno affidate al Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, Renzo Simonato.