Valorizzare le persone disabili nel lavoro

Questo pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, è in programma il webinar gratuito Ires sulla valorizzazione della persona con disabilità nel contesto aziendale. Interverranno Flavia Maraston, responsabile del servizio Collocamento Mirato della Regione e Stefania Mavilia di BizAway Srl per illustrare e approfondire gli strumenti e le figure strategiche per attivare un processo inclusivo efficace.

Il webinar è completamente gratuito perché realizzato da Ires nell'ambito del progetto regionale PercoRSI FVG2, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del Por.

Iscrizioni e informazioni su www.iresfvg.org/percorsi-fvg.