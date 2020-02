Vda Group a Hospitality Sud

Vda Group è stato presente alla terza edizione di Hospitality Sud 2020, uno dei principali appuntamenti del Sud Italia per gli operatori dell’hotellerie e dell’extralberghiero e dedicato alle forniture, ai servizi, alla formazione di questo settore che si è tenuto a Napoli il 25 e 26 febbraio. Nel corso dei due giorni di kermesse fieristica ha avuto grande rilevanza il convengo dal titolo “La Tecnologia nell’industria turistica: nuove opportunità” organizzato dalla sezione turismo dell'unione industriali di Napoli a cui ha partecipato anche Vda Group presentando una relazione sull’importanza della tecnologia come supporto fondamentale alla creazione della guest experience nella camera d’albergo.

“L’ospitalità è un settore particolarmente competitivo e la guest experience è diventata di importanza strategica per distinguersi dalla concorrenza e attrare e fidelizzare i visitatori", ha dichiarato Massimiliano Cognigni, Sales Manager di Vda. "Per migliorare l’esperienza di viaggio dell’ospite è importante conoscere le ragioni per cui un cliente ha scelto un hotel in modo da poter offrire un servizio personalizzato. L’offerta di attività e servizi customizzati come la personalizzazione dell'ambiente e l’impostazione di scenari di benvenuto, risveglio e relax consentono all'ospite di ritrovare il comfort di casa e al gestore dell'hotel di ottimizzare i costi operativi”.

Vda Group opera nel settore delle soluzioni per sistemi integrati di Room Management System (RMS) e IPTV per il mercato dell'Ospitalità (alberghi, navi da crociera, strutture assistenziali e di cura) e può vantare oltre 250.000 camere attive in alcuni degli hotel più prestigiosi del mondo.

Da oltre 40 anni l’azienda di Pordenone collabora con i principali marchi alberghieri internazionali, confermando la posizione di partner tecnico per soluzioni su misura create per migliorare l'esperienza degli ospiti. Le caratteristiche distintive del Gruppo che contribuiscono a consolidare la sua posizione di leader nel mercato, sono la sua competenza tecnologica e la flessibilità del sistema, insieme al suo design italiano al 100%, alla sua originalità e alla sua cura. Vda Group è basata in Italia ed è presente con le sue sales company in Uk e Irlanda, Middle East e Asia Pacific.