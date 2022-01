Vda Group acquisisce il 53% della statunitense Telkonet

Vda Group, multinazionale con sede a Pordenone, operativa nell'ambito dei Sistemi di Gestione Camera (GRMS) per il mercato dell'ospitalità, ha acquisito il 53% delle azioni Telkonet, società statunitense quotata al mercato OTC e operativa nell'ambito dei sistemi di Energy Management (EMS).

Il nuovo Gruppo - con 7.000 proprietà e 2.450.000 prodotti installati in strutture dislocate in Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Asia - si pone come il più grande player globale in un mercato attualmente privo di leadership, per definire il futuro del settore puntando sulle Persone come elemento valorizzante delle tecnologie volte al comfort e al risparmio energetico.

Espansione e crescita dimensionale, sinergia in ambito tecnologico e di mercato, opportunità di essere un interlocutore unico per le catene alberghiere. Sono questi gli obiettivi del Gruppo di nuova formazione che vede in questa operazione la possibilità di essere il Solution provider, il punto di riferimento globale delle tecnologie IoT applicate al mondo dell’Ospitalità. Le competenze software e hardware e le tecnologie basate su cloud, capaci di adattarsi alle diverse esigenze progettuali, consentono di continuare a valorizzare il comfort alberghiero e di mettere la Persona al centro dello sviluppo dei progetti. Caratteristiche imprescindibili per un mercato sempre più attento a soluzioni che valorizzano la sostenibilità attraverso il risparmio energetico e che ambiscono a rendere unica l'esperienza dell'ospite.

"Per Telkonet questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per raggiungere mercati al di fuori di quello americano e per poter competere in un settore sempre più attraente e competitivo”, ha affermato Jason Tienor, ceo di Telkonet Inc. “Sono pienamente convinto che l'unione dei nostri Team introdurrà nuove alternative eccezionali tra le tecnologie intelligenti e i sistemi di gestione degli ambienti, cogliendo con successo le opportunità offerte da questa nuova era della Smart Automation".

"Con Telkonet abbiamo trovato il partner ideale, da un lato approccia al mercato in maniera molto simile alla nostra, ponendo le Persone al centro, dall'altra completa l'offerta delle nostre soluzioni grazie alla conoscenza del mondo dell'Energy Management", afferma il ceo di Vda Group Piercarlo Gramaglia. "La tecnologia fine a sè stessa serve a poco, l'obiettivo che ci stiamo ponendo è metterci al servizio del mercato dell'Ospitalità per fare in modo che la trasformazione digitale in atto aumenti esponenzialmente i propri benefici. La sostenibilità e la user experience possono essere esaltate se tutti gli operatori coinvolti collaborano in questo progetto ambizioso".

A supporto di questa operazione gli studi legali Moses & Singer LLP e Gianni & Origoni; nel ruolo di advisor finanziari Scouting Capital Advisors e Blitzer, Clancy & Company.

Nella foto, Piercarlo Gramaglia e Jason Tienor