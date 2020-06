Vda Group, ricavi in aumento del 27%

Il Consiglio di Amministrazione di Vda Group Spa – società pordenonese operativa nell’ambito della domotica per il settore dell’ospitalità - ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Aggregato al 31 dicembre 2019 con un incremento del fatturato del 27% rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre 2019, l’Ebitda adjusted è ritornato a essere positivo con un’incidenza sulle vendite del 6%, l’utile netto di Gruppo adjusted del 2019 è risultato positivo e pari ad un 5,4% di incidenza sulle vendite.

“Il 2020 sarà l’anno della ripartenza, nonostante tutto. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2019 perché ci consentono di guardare al futuro con una consapevolezza diversa anche rispetto agli effetti che la pandemia potrà avere”, dichiara Piercarlo Gramaglia, Amministratore Delegato di Vda Group. “E’ noto che il mercato dell’Hospitality sia stato molto colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, grazie al bilancio positivo che ha visto un incremento di 5 milioni di fatturato nel 2019, ci sentiamo in grado di affrontare le nuove sfide dell’era post-covid. Vda già in passato aveva affrontato con tenacia la rivoluzione tecnologica del sistema alberghiero, con l’arrivo di Internet e delle TV Interattive. Oggi possiamo dire che Vda è una società in salute e continua ad attirare professionisti da ogni parte del mondo”.

Vda Group grazie all’adozione di un Recovery plan a marzo 2020 è riuscita a fronteggiare la fase emergenziale e ha già dichiarato che nei prossimi mesi continuerà con gli investimenti previsti dal piano industriale 2020, concentrando i propri sforzi sullo sviluppo dell’area R&D interna, sulla nuova piattaforma tecnologica e soprattuto sulla crescita delle risorse interne, vero valore aggiunto di Vda che proprio quest’anno festeggia i suoi 40 anni, insieme al suo team composto da 120 persone nelle sedi di tutto il mondo, Italia compresa.

“Continuiamo a supportare gli albergatori in questa ripartenza complessa e siamo convinti che la tecnologia in questo momento sia un valido alleato per agevolare l’operatività dei lavoratori”, continua Piercarlo Gramaglia. Proprio in questi mesi infatti la società ha raccolto le molteplici richieste arrivate dagli albergatori fornendo soluzioni concrete all’accoglienza degli ospiti nella Fase di ripartenza. “Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide dell’Automazione e a lanciare sul mercato un nuovo sistema Cloud based che rivoluzionerà il concetto di Smart Room”, conclude Piercarlo Gramaglia.