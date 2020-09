Anche nella nostra regione è entrata nel vivo la vendemmia, in un’annata che, anche per il settore, è stata caratterizzata dai temi legati al Covid-19. Il tema sarà al centro della puntata di questa sera di EconomyFvg, in onda alle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd o in streaming su telefriuli.it). Con Alfonso Di Leva, ne parleranno Stefano Trinco, enologo, e i produttori Bruno Pittaro, Martin Fiegl e Germano Zorzettig.